Kamēr mamma bija pie kases, bērni izgāja no veikala — pazudušie Niks un Evelīna atradušies
Foto: Valsts policija
Meklētie bērni atradušies.
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Papildināts:Šodien 16:49

Kamēr mamma bija pie kases, bērni izgāja no veikala - pazudušie Niks un Evelīna atradušies

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Bezvēsts prombūtnē bijušais 2015. gadā dzimušais Niks un 2018. gadā dzimusī Evelīna ir veiksmīgi atradušies.

Kamēr mamma bija pie kases, bērni izgāja no veikal...

Jauns.lv jau vēstīja, ka Valsts policijas amatpersonas iepriekš meklēja bezvēsts prombūtnē esošos 2015. gadā dzimušo Niku un 2018. gadā dzimušo Evelīnu, kuri šodien, 15. jūnijā ap pulksten 13.55 paši izgāja ārā no tirdzniecības vietas “Lidl” Ventspilī, Kuldīgas ielā 90 laikā, kamēr mamma atradās pie kases.

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