Meklētie bērni atradušies.
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Šodien 16:20
Papildināts:Šodien 16:49
Kamēr mamma bija pie kases, bērni izgāja no veikala - pazudušie Niks un Evelīna atradušies
Bezvēsts prombūtnē bijušais 2015. gadā dzimušais Niks un 2018. gadā dzimusī Evelīna ir veiksmīgi atradušies.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Valsts policijas amatpersonas iepriekš meklēja bezvēsts prombūtnē esošos 2015. gadā dzimušo Niku un 2018. gadā dzimušo Evelīnu, kuri šodien, 15. jūnijā ap pulksten 13.55 paši izgāja ārā no tirdzniecības vietas “Lidl” Ventspilī, Kuldīgas ielā 90 laikā, kamēr mamma atradās pie kases.