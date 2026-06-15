Zelenskis: Putina trieciens Kijivas svētvietai ir noziegums pret kristīgo kultūru
Krievijas trieciens, kura rezultātā izcēlās ugunsgrēks Kijivas Pečeru klosterī, ir viens no lielākajiem krievu noziegumiem pret kristīgo kultūru, pirmdien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Pēc Krievijas uzbrukuma Kijivas Pečeru klosterī dega Uspenskas katedrāle - baznīca, kuras pirmssākumi meklējami 11. gadsimtā -, un tas ir viens no lielākajiem Krievijas noziegumiem pret kristīgo kultūru," pauda Ukrainas prezidents.
Viņš precizēja, ka šobrīd glābēji jau ir likvidējuši katedrāles jumta ugunsgrēku.
Zelenskis arī paziņoja, ka pirmdienas naktī Krievijas uzbrukumā cieta Harkivas, Dņepropetrovskas, Doneckas, Zaporižjas, Sumu un Mikolajivas apgabali.
"Tādējādi Krievija parāda pasaulei savus nodomus turpināt karu. Ir ļoti svarīgi, lai G7 valstu, kas šobrīd pulcējas samitā, atbilde būtu izlēmīga un saturīga - lielāks spiediens uz agresoru, lielāka palīdzība Ukrainai pretgaisa aizsardzības jomā, pirmkārt, pretballistisko sistēmu jomā," pauda Zelenskis.
Ukrainas militārie spēki ir konstatējuši, ka Pečeru klosterim, kas iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, un muzeju kompleksa "Mistecjkij arsenal" teritorijai Krievija uzbruka ar bezpilota lidaparātiem, informēja Zelenskis.
"Ir apstiprināts, ka divi Krievijas bezpilota lidaparāti mērķtiecīgi uzbruka tai pilsētas daļai, kur atrodas klosteris un "Mistecjkij arsenal"," Zelenskis rakstīja platformā "Telegram", kur publicēja fotogrāfijas no klostera.
Savukārt Ukrainas Drošības dienests paziņoja, ka uzbrukuma vietā Kijivas Pečeru klostera teritorijā tika atrasti Krievijas kamikadzes bezpilota lidaparāta "Geraņ-2" korpusa un dzinēja fragmenti.
Dienests arī publicēja drona atlūzu fotogrāfijas, uz kurām redzams marķējums, kas liecina, ka atsevišķas tā detaļas tika ražotas Krievijas teritorijā īpašajā ekonomiskajā zonā Alabugā.