Turcijas izlases līdzjutējs kļūst slavens visā pasaulē neparasta iemesla dēļ
Turcijas līdzjutējs Udi Neko (īstajā vārdā Nedžets Jolčermans) pēc Pasaules kausa izcīņas spēles starp Turciju un Austrāliju kļuva par interneta zvaigzni.
Vīrieša spilgtais tēls, rotāts Stambulas futbola kluba "Beşiktaş" krāsās, piesaistīja skatītāju uzmanību visā pasaulē.
Pasaules kausa izcīņa bieži vien rada savus varoņus ne tikai laukumā, bet arī tribīnēs. Šogad līdzās citiem spilgtiem līdzjutējiem par interneta zvaigzni kļuvis Udi Neko — uzticams Stambulas futbola kluba "Beşiktaş" un Turcijas futbola izlases atbalstītājs.
Kā vēsta Ungārijas portāls "Telex", Jolčermans ir bijušais Turcijas žandarmērijas korpusa darbinieks. Viņa viegli atpazīstamais tēls ir veltījums iemīļotajam klubam, kura pamatkrāsas ir melnā un baltā.
Udi Neko seju nokrāso melnu, bet matus un bārdu — baltus, tādējādi izrādot atbalstu klubam "Beşiktaş".
Pati spēle Turcijas izlasei izvērtās neveiksmīga — komanda ar 0:2 piekāpās Austrālijai. Lai gan turki vairāk kontrolēja bumbu, viņiem neizdevās pārvērst pārsvaru vārtu guvumos.
Savukārt Austrālijas izlase paļāvās uz disciplinētu aizsardzību un ātriem pretuzbrukumiem. Kā norāda apskatnieki, austrāliešu ātrums un tiešais spēles stils ļāva regulāri veidot bīstamus pretuzbrukumus un izjauca Turcijas komandas spēli.
Šī taktika atmaksājās jau 27. minūtē, kad izšķirošos vārtus guva Nestori Irankunda.