Ja Orbāns uzvarēs vēlēšanās, ES gatavo Ungārijai "ļoti smagus" atbilžu variantus
ES apsver iespējas ierobežot Ungārijas ietekmi, ja Orbāns uzvarēs vēlreiz. Brisele lēmumu bloķēšanu par Ukrainu, uzskata par "sarkano līniju" pārkāpšanu.
Eiropas Savienība apsver ārkārtīgi agresīvus pasākumus, lai izdarītu spiedienu uz Ungāriju, ja Viktors Orbāns uzvarēs vēl vienās vēlēšanās.
"Politico", atsaucoties uz ES diplomātiskajiem avotiem, vēsta, ka Briselē tiek apspriesti vissmagākie scenāriji, lai novērstu svarīgu ES lēmumu bloķēšanu, tostarp palīdzību Ukrainai.
Viens no apspriestajiem scenārijiem ietver Ungārijas izslēgšanu no ES. Pēc viena augsta ranga diplomāta teiktā, ja Orbāns saglabās varu, "cimdi tiks novilkti". Cits diplomāts atzīmēja, ka Ungārijas veiktā Ukrainai paredzētā finansējuma bloķēšana ir kļuvusi par "sarkano līniju", aiz kuras ES ir spiesta meklēt veidus, kā ierobežot Budapeštas ietekmi uz stratēģiskiem lēmumiem.
Iespējamie ES atbildes soļi
Iespējamie soļi ietver:
- Balsošana ar balsu vairākumu, nevis vienprātību, lēmumu pieņemšanā jutīgās sfērās, jo īpaši ārpolitikā un atsevišķos budžeta elementos.
- Aktīva jaunu formātu izmantošana, kur Ungārijai nebūs nekādas teikšanas.
- Agresīvi piespiedu pasākumi, tostarp miljardu eiro subsīdiju pilnīga pārtraukšana Ungārijai.
- Ungārijas balsstiesību pilnīga apturēšana.
- Un pat izslēgšana no ES, bet pagaidām tā ir vismazāk reālistiskākā iespēja.
Dažas ES amatpersonas brīdina, ka bargi pasākumi varētu vēl vairāk satuvināt Ungāriju ar Krieviju.
"Ko Ungārija darīs šādā gadījumā? Tā nonāks Krievijas orbītā," saka kāds diplomāts.