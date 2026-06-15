"Tā tiešām ir viņa?" padomju kinozvaigzne, kas vairs neizskatās pēc sevis, saņēmusi ordeni no Putina
78 gadus vecā aktrise Marina Ņejolova, kuru skatītāji pazīst no kultu statusu ieguvušām padomju filmām, saņēmusi Krievijas Federācijas Darba varoņa ordeni.
Svinīgajā apbalvošanas ceremonijā Lielajā Kremļa pilī apbalvojumu viņai personīgi pasniedza Vladimirs Putins, bet pati aktrise izskatījās tik ļoti mainījusies, ka pirmajā brīdī viņu bija grūti atpazīt.
Daudzi skatītāji atzina, ka publicētajos kadros Marinu Ņejolovu atpazinuši ar grūtībām. Gadu desmitiem viņa tika uzskatīta par vienu no spilgtākajām un atpazīstamākajām padomju kino aktrisēm.
Laiks, kā zināms, nesaudzē nevienu, taču šoreiz interneta komentētāji bija īpaši nesaudzīgi. Apspriežot ievērojami mainījušos aktrisi, daudzi pauda šaubas un vaicāja: "Vai tā tiešām ir viņa?"
Tomēr apbalvošanas ceremonija izraisīja ne tikai diskusijas par aktrises izskatu.
Žurnāliste un vēsturniece Jūlija Mučņika komentārā izdevumam "Eho" par notikušo izteicās ar skumjām, jo Marina Ņejolova pirms daudziem gadiem viesojusies viņas vecāku mājās:
"Satrūkos, ieraugot šo fotogrāfiju. Runā, ka, dzīvojot tur, no ordeņa nevar atteikties. Iespējams, tā arī ir. Taču, šķiet, jau roku viņam gan varētu neturēt... Vai arī vairs nevar, nezinu. Patiesībā jau pirms kara viena no manām galvenajām pretenzijām pret šo režīmu bija tā, ka tas samaitā un izvelk pat no labiem un talantīgiem cilvēkiem pašu sliktāko. Un tam nav gala."
Marina Ņejolova iegājusi kino vēsturē ar lomām tādās pazīstamās filmās kā "Rudens maratons", "Dārgā Jeļena Sergejevna", "Ar tevi un bez tevis", "Vecā, vecā pasaka" un citās.