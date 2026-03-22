Krievijas izlūkdienests piedāvājis inscenēt atentātu pret Ungārijas premjerministru Viktoru Orbānu
Krievijas ārējais izlūkošanas dienests (SVR) piedāvājis inscenēt atentātu pret Ungārijas premjerministru Viktoru Orbānu, lai uzlabotu viņa popularitātes reitingus pirms gaidāmajām Ungārijas parlamenta vēlēšanām, ziņo medijs "The Washington Post".
Saskaņā ar medija ziņojumu, šāds piedāvājums tika izteikts SVR iekšējā dokumentā, kuru ieguvusi un autentificējusi kāda Eiropas izlūkdienesta aģentūra. Medijs norāda, ka Krievijas amatpersonu apstiprinātajā dokumentā norādīts, ka inscenēts uzbrukums varētu “pamatīgi izmainīt vēlēšanu kampaņas paradigmu,” novēršot vēlētāju uzmanību no iedzīvotāju vidū pieaugšājām drošības bažām valstī.
Ziņojums norādīts, ka Orbāns patlaban zaudē savam opozicionāram Pēterim Maģāram, kurš kandidē vēlēšanās kā konservatīvs pretkorupcijas reformists. Medijs pauž, ka Krievijas amatpersonas uzskatīja šo sacensību par augsta riska cīņu par Maskavas ietekmi gan NATO, gan Eiropas Savienībā.
Ziņojumā pausts, ka vairums (52,3%) Ungārijas iedzīvotāju ir neapmierināti ar valsts stāvokli, un neapmierinātība ir izplatījusies arī lauku apvidos, kur Orbāna "Fidesz" partija tradicionāli ir bijusi populāra. Krievijas amatpersonas norādīja, ka šī situācija varētu radīt problēmas Orbāna pārvēlēšanai. Kremļa runasvīrs Dmitrijs Peskovs noraidījis šāda dokumenta esamību, nodēvējot to par "dezinformāciju". Tikmēr Orbāna birojs izskanējušās ziņas nav komentējis.
Papildus šiem mēģinājumiem, Krievija izmantojusi arī citus paņēmienus, lai atbalstītu Orbāna pārvēlēšanu, piemēram, cenšoties nostiprināt viņa kā suverēna līdera tēlu, kurš spēj veiksmīgi pārstāvēt Ungāriju uz pasaules skatuves. Un attēlojot Orbāna sāncensi Pēteri Maģāru kā "Briseles marioneti". Krievijas radītās mēmes, video un cits saturs, kas pauž šādu naratīvu pielāgots Ungārijas auditorijai un izplatīts ar vietējo satura veidotāju palīdzību.