Kur tagad meklēt gaļu Centrāltirgū? Tirgotāji pēc paviljona slēgšanas atsākuši darbu citviet
SIA “Rīgas nami” sadarbībā ar Rīgas Centrāltirgus administrāciju turpina darbu pie risinājumu īstenošanas, lai slēgtajā Gaļas paviljonā līdz šim strādājošie tirgotāji savu produkciju droši un ērti varētu piedāvāt citās tirdzniecības vietās Rīgas Centrāltirgus teritorijā.
Jau šobrīd Gastronomijas un Zivju paviljonā darbu atsākusi virkne tirgotāju, kuri iepriekš darbojās Gaļas paviljonā, un pircējiem ir pieejama svaigā gaļa, kūpinājumi un citi gaļas izstrādājumi. No 33 gaļas tirgotājiem 17 komersanti jau strādā jaunās tirdzniecības vietās, savukārt pārējiem tiek piedāvāti un īstenoti konkrēti risinājumi, lai tuvākajā laikā gaļas produkcijas tirdzniecību varētu atjaunot pilnā apjomā.
"Mūsu prioritāte ir pēc iespējas ātrāk nodrošināt tirgotājiem iespēju turpināt darbu un pircējiem – tikpat plašu gaļas produktu izvēli Rīgas Centrāltirgū kā līdz šim. Vairāk nekā puse gaļas tirgotāju jau ir atsākuši darbu, un katru dienu strādājam pie tā, lai šis skaits pieaugtu," norāda SIA "Rīgas nami" valdes priekšsēdētājs Ojārs Valkers.
Pēc Gaļas paviljona slēgšanas SIA "Rīgas nami" nekavējoties uzsāka intensīvu darbu ar tirgotājiem, lai operatīvi nodrošinātu viņiem alternatīvas, pārtikas aprites un produktu glabāšanas prasībām atbilstošas tirdzniecības vietas Rīgas Centrāltirgus teritorijā.
Pašlaik turpinās tehniskais darbs pie aukstuma vitrīnu pārvietošanas un jaunu tirdzniecības vietu izveides Zivju paviljonā. SIA “Rīgas nami”, Rīgas Centrāltirgus darbinieki, kā arī piesaistītie speciālisti vairākas dienas strādā teju diennakts režīmā, lai pēc iespējas ātrāk nodrošinātu papildu tirdzniecības vietas gaļas tirgotājiem. Papildus darbam pie jaunu tirdzniecības vietu izveides paviljonos tirgotājiem tiks nodrošinātas arī mobilās tirdzniecības vietas Rīgas Centrāltirgus āra teritorijā, lai pēc iespējas vairāk komersantu varētu operatīvi atsākt darbu.
Pašlaik pircēji aicināti gaļas produkciju meklēt Gastronomijas paviljonā un Zivju paviljonā, kur darbu jau atsākusi virkne uzņēmēju, kas savu produkciju līdz šim piedāvāja Gaļas paviljonā.