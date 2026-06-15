Daugavpilī Andreja Pumpura skvērā notiks tradicionālā ielīgošana
Piektdien, 19. jūnijā, plkst. 18.30 Andreja Pumpura skvērā (Daugavpilī) notiks ikgadējais vasaras saulgriežu pasākums "Ielīgošana”, kurā ikviens varēs iesaistīties līgotņu (Jāņu dziesmu) dziedāšanā, dejošanā, kā arī dažādās saulgriežiem noderīgu amatu prasmju apgūšanas meistarklasēs.
Kā informē Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Vienības nams”, jau pirms pasākuma interesentiem būs iespēja saimnieces Skaidrītes Kaļķes vadībā iemācīties pagatavot ātro Jāņu sieru. Kā norāda saimniece: "Dzīves temps kļūst arvien straujāks, tādēļ arī saimniecēm jāmeklē gudri veidi, kā saimniekot garšīgi un praktiski. Meistarklasē dalīsimies pieredzē par ātri pagatavojama siera gatavošanu, kas apvieno senas tradīcijas ar mūsdienu vajadzībām. Vienkārši, gardi un ikdienā viegli īstenojami.” Jāņu siera gatavošanas meistarklase notiks Vienības nama Tradīciju mājā (Rīgas ielā 22a). Sākums plkst. 17.30.
Pēc siera siešanas meistarklases, plkst. 18.30, tiekamies Andreja Pumpura skvērā, kur par īstu Jāņu noskaņu rūpēsies Vienības nama folkloras dziesmu un deju kopa “Svātra” (vadītāja Sarmīte Teivāne), bērnu folkloras kopa “Svātriņa” (vadītāja Baiba Pankjāne), folkloras ansamblis “Dzīsme” (vadītāja Lūcija Vaivode), kā arī Jadviga Mežniece, Dženevīve Andressena (Geneviève Andræssen/ ASV) un muzikāli radošā apvienība “Upis muosys”. Pasākumā skanēs Jāņu dziesmas, notiks kopīgas rotaļas un dejas, ļaujot ikvienam izjust saulgriežu svētku burvību.
Savukārt tie, kas vēlēsies iemācīties pīt ozollapu vainagu, pasākuma laikā Inas Vaikules vadībā varēs piedalīties meistarklasē (lūgums pēc iespējams līdzi paņemt savus ozola zarus). Bet mazākie svētku dalībnieki varēs iesaistīties tradicionālo meldru rotājumu darināšanā.
Pasākuma rīkotāji aicina apmeklētājus savām ērtībām līdzi paņemt plediņu sēdēšanai, lai nesteidzīgi baudītu svētku programmu un kopā radītu sirsnīgu līgošanas atmosfēru. Sliktu laika apstākļu gadījumā pasākums notiks Vienības nama telpās.