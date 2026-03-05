Kremļa draugs Orbāns sola lietot spēku pret Ukrainu. Zelenskis "caur puķēm" piedraud viņa adresi nodot saviem karavīriem
Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns solījis lietot spēku pret Ukrainu, lai to piespiestu atjaunot netraucētas Krievijas naftas piegādes. Uz Orbāna izteikumiem Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis reaģējis ar vāji slēptu mājienu “iedot viņa adresi” saviem karavīriem.
There will be no deals, no compromise. We will break the Ukrainian oil blockade by force. Hungary’s energy will soon flow again through the Friendship pipeline. 🇭🇺 pic.twitter.com/FZc8CcK0Ei— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 5, 2026
“Mēs uzvarēsim. Un mēs uzvarēsim ar spēku. Mums ir politiski un finanšu instrumenti, un ar tiem mēs piespiedīsim viņus bez nosacījumiem, un vēlams pēc iespējas ātrāk, atjaunot naftas cauruļvada “Družba” darbību,” paziņoja Orbāns. “Es vēlos skaidri pateikt, ka šeit mēs uzvarēsim, un mēs uzvarēsim ar spēku. Es neslēgšu nekādas vienošanās, nebūs nekādu kompromisu. Mēs viņus uzvarēsim. Mēs pārrausim naftas blokādi. Mēs piespiedīsim ukraiņus atjaunot piegādes. Nevis ar biznesu, nevis ar vienošanos, nevis ar kompromisu, bet ar spēku.”
Savukārt Zelenskis ceturtdien paziņoja, ka cer uz to, ka tiks izbeigta 90 miljardu eiro Eiropas Savienības aizdevuma Ukrainai bloķēšana, ko veic “viens cilvēks”, pretējā gadījumā viņš varētu nodot šīs personas adresi Ukrainas armijai, vēsta laikraksts “Kyiv Independent”.
“Mēs ceram, ka viens cilvēks ES nebloķēs 90 miljardus eiro — vai vismaz tā pirmo daļu— lai Ukrainas karavīri saņemtu viņiem nepieciešamos ieročus,” paziņoja Zelenskis. “Pretējā gadījumā mēs vienkārši nodosim šīs personas adresi mūsu bruņotajiem spēkiem — mūsu puiši var viņam piezvanīt un parunāt ar viņu savā valodā.”
Naftasvads “Družba”, kas Krievijas jēlnaftu piegādā Kremļa uzticamākajām partnerēm ES un NATO Ungārijai un Slovākijai, nedarbojas kopš janvāra beigām, kad Krievijas raķešuzbrukumi sabojāja enerģētikas infrastruktūru Ukrainas rietumos, apgalvo Ukraina. Savukārt Ungārija un Slovākija apsūdz Ukrainu par tīšu tranzīta apturēšanu Krievijas sabiedrotajām.
23. februārī Ungārija uzlika veto ES 20. sankciju paketei pret Krieviju un arī bloķēja minēto aizdevumu. Par Ungārijas nostāju informēta persona laikrakstam “Kyiv Independent” norādīja, ka Orbāna valdība ir apņēmības pilna “norakt” jebkādu palīdzību Ukrainai līdz “Družbas” piegāžu atjaunošanai.
Savukārt Zelenskis paziņoja, ka neatbalsta naftasvada darbības atjaunošanu. “Godīgi sakot, es to neatjaunotu. Tā ir mana nostāja,” viņš uzsvēra, piebilstot, ka šo viedokli jau paudis Eiropas līderiem un ES amatpersonām. “Tā ir Krievijas nafta.”
Zelenskis uzsvēra, ka Ukrainai negrasās dot priekšroku Krievijas jēlnaftas piegādēm, kamēr pati cieš no Krievijas agresijas. Viņš piebilda, ka tehniski naftasvadu varētu salabot aptuveni sešu nedēļu laikā.
Ungārija un Slovākija bija vienīgās ES valstis, kas pirms “Družbas” piegāžu pārtraukuma joprojām saņēma Krievijas jēlnaftu pa naftasvada dienvidu atzaru. Šis maršruts nodrošina aptuveni 86–92% Ungārijas naftas importa un gandrīz visu Slovākijas piegādi, vēsta laikraksts.
Orbāna valdība kara laikā ir padziļinājusi enerģētiskās saites ar Maskavu, vienlaikus vairākkārt kavējot ES sankcijas pret Krieviju vai palīdzību Ukrainai.
Analītiķi Orbāna konfrontējošo retoriku pret Ukrainu saista ar Ungārijas parlamenta vēlēšanām 12. aprīlī. Valdošā partija “Fidesz” aptaujās atpaliek no opozīcijas partijas “Tisza”. Tiesa, opozīcijas partijas līderis Pēters Maģars arī paudis satraukumu par Zelenska reakciju. “Neviens ārvalstu valsts vadītājs nedrīkst nevienam draudēt, nevienam ungāram,” viņš sacīja. “Ne aizejošajai Orbāna valdībai, ne nākamajai “Tisza” valdībai, nevienam ungāram.” Viņš aicināja Zelenski “precizēt savus vārdus un, ja viņš tiešām to ir teicis, tos atsaukt”, kā arī sniegt ziņas par “Družbas” stāvokli un pēc iespējas ātrāk atjaunot tā darbību.
Partija “Tisza” ir nosodījusi Krievijas iebrukumu Ukrainā un signalizējusi par plāniem mazināt Ungārijas atkarību no Krievijas energoresursiem, vienlaikus iebilstot pret Ungārijas ieroču piegādēm Ukrainai un pret Ukrainas paātrinātu uzņemšanu ES.