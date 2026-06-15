Zelenskis aicina Putinu uz sarunām Francijā, klātesot Trampam un Makronam
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piedāvājis Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam sarunas organizēt šonedēļ Francijā notiekošā G7 samita laikā.
"Mēs esam paziņojuši, ka esam gatavi tikties ar Putinu G7 samita laikā, jo tur būs [ASV prezidents Donalds] Tramps un [Francijas prezidents Emanuels] Makrons, proti, eiropieši un amerikāņi. Es domāju, ka tā ir ļoti laba iespēja visiem satikties kopā," Zelenska teikto žurnālistiem Krievijas uzbrukumā cietušā Kijivas Pečeru klostera apmeklējuma laikā citēja ziņu aģentūra "Reuters".
"Eiropa un Amerikas Savienotās Valstis bija vienisprātis, bet Krievija atkal parādīja, ka nav gatava sarunām," piebilda Ukrainas prezidents.
Kā vēstīja "Reuters", kāda no Ukrainas amatpersonām atklāja, ka Zelenskis informēja ASV un Francijas prezidentu Makronu par priekšlikumu rīkot sarunas "Lielā septiņnieka" samita laikā. Ukraina arī nosūtīja uzaicinājumu tieši krievu kolēģiem, bet nesaņēma skaidru atbildi, teica amatpersona.
Iepriekš atklātā vēstulē Putinam Zelenskis ierosināja tikties personīgi uz sarunām un pauda viedokli, ka karš palielina slogu uz Krievijas ekonomiku. Atbildot uz to, Putins publiski paziņoja, ka neredz iemeslu tādu sarunu organizēšanai un ka Ukrainas bezpilotu lidaparātu uzlidojumi nerada ekonomisku draudus Krievijai.
G7 samits notiek no 15. jūnija līdz 17. jūnijam Francijas kūrortā Eviānā. Makrons ir paziņojis, ka vienā no samita sēdēm piedalīsies arī Ukrainas prezidents.
G7 valstu grupu veido ASV, Francija, Itālija, Japāna, Kanāda, Lielbritānija un Vācija.