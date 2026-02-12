Putins draugs Orbāns aicina Eiropas Savienību izbeigt finansēt "Ungārijas ienaidnieci" Ukrainu
Eiropas Savienībai (ES) jāpārtrauc naudas sūtīšana uz Ukrainu, ja tā nopietni domā atdzīvināt savu tautsaimniecību, pirms sarunām ar citu bloka dalībvalstu līderiem ceturtdien paziņojis Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns.
"Nesūtiet savu naudu kādam citam, ja tā jums nepieciešama pašu konkurētspējai, tādējādi nesūtiet naudu uz Ukrainu," žurnālistiem norādīja Orbāns.
Būdams Eiropā konsekventākais iztapoņa Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam, Ungārijas premjers pastāvīgi apšauba ES atbalstu Ukrainai.
Saskaņā ar oficiālo statistiku kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī līdz 2025. gada beigām ES, sniedzot militāro, ekonomisko un politisko palīdzību, Kijivai piešķīrusi aptuveni 177 miljardus eiro. Turklāt ES ir paudusi gatavību uzņemties 90 miljardus lielas parādsaistības, lai nodrošinātu Ukrainai nepieciešamo atbalstu arī turpmākos divus gadus.
Pagājušajā svētdienā Orbāns priekšvēlēšanu kampaņas runā nosauca Ukrainu par Ungārijas ienaidnieci. "Ukraiņiem ir jāpārtrauc pastāvīgi pieprasīt Briselē, lai Ungāriju atslēdz no lētās Krievijas enerģijas," Orbāns sacīja priekšvēlēšanu kampaņas runā Sombathejā, valsts rietumos. "Kamēr Ukraina to dara, tā ir mūsu ienaidniece," Orbāna teikto citē Ungārijas ziņu aģentūra MTI.
Ungārija ir atkarīga no Krievijas gāzes un naftas piegādēm. Atšķirībā no citām ES valstīm Ungārija Orbāna vadībā nav nopietni centusies atbrīvoties no atkarības no Krievijas energoresursiem.
Ungārijā 12. aprīlī notiks parlamenta vēlēšanas. Orbānu, kurš pie varas atrodas jau 16 gadus, un viņa vadīto labēji populistisko partiju "Fidesz" gaida līdz šim nepieredzēta konkurence no opozīcijas līdera Pētera Maģara vadītās konservatīvās Cieņas un brīvības partijas ("Tisza").
Sabiedriskās domas aptaujās "Tisza" apsteidz "Fidesz". Daudzi ungāri ir neapmierināti ar ekonomikas stagnāciju, sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti un skandāliem, kas iedragājuši ticību valdībai.