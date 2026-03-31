Internetā nopludināta slepena Lavrova un Sijārto saruna - Ungārija saņēma norādījumus no Kremļa
Tiešsaistē publicēta Sergeja Lavrova un Ungārijas ārlietu ministra Pētera Sijārto sarunas ieraksts, kurā atklājies, ka pēdējais labprāt sola izpildīt Maskavas lūgumu.
Divas nedēļas pirms Ungārijas parlamenta vēlēšanām ir izcēlies plašs skandāls, kas varētu nopietni kaitēt Viktora Orbāna pozīcijai.
Publicēts sarunas ieraksts, kurā Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs lūdz savam Ungārijas kolēģim Pēteram Sijārto palīdzēt izslēgt Krievijas oligarha Ališera Usmanova radinieku no ES sankciju saraksta. Par to ziņoja vairāku Eiropas izdevumu ("VSquare", "The Insider", ICJK, "Delfi Estonia", "Frontstory") žurnālistu veiktā izmeklēšana.
Sijārto solīja palīdzību un paziņoja, ka Ungārijas valdība būs gatava sadarboties ar Krieviju un izpildīt Maskavas lūgumus.
Izmeklēšanā atklāts, ka saruna notikusi 2024. gada 30. augustā. Lavrovs nepārprotami norādīja, ka zvana "pēc Ališera lūguma", pēc kā Sijārto apstiprināja, ka lieta jau virzās uz priekšu ES līmenī un ka Budapešta darīs "visu iespējamo", lai panāktu sankciju atcelšanu. Pēc vairākiem mēnešiem Usmanova māsa patiešām tika izņemta no sankciju saraksta.
Žurnālisti apgalvo, ka līdzīgi kontakti regulāri notikuši laikā no 2023. līdz 2025. gadam. Skandāls palielina spiedienu uz Orbānu.
Avoti Eiropas institūcijās norāda, ka Sijārto komunikācijas stils ar Lavrovu, šķiet, atgādinājis padotā stila saziņu.
Kāds Eiropas izlūkdienesta darbinieks norādīja, ka, nenosaucot vārdus, sarunu varēja noturēt par saziņu starp operatoru un aģentu. Publikācija parādījās laikā, kad pirms vēlēšanām pieauga spiediens uz Orbānu, un tā izraisīja apsūdzības, ka Ungārijas valdība faktiski rīkojas Maskavas interesēs, mēģinot bloķēt ES sankcijas un vājināt atbalstu Ukrainai.
Iepriekš jau tika ziņots, ka Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto gadiem ilgi informē savu Krievijas kolēģi Sergeju Lavrovu par Eiropas Savienības (ES) sanāksmju detaļām. Sijārto regulāri "ES sanāksmju pārtraukumos zvanīja pa telefonu, lai sniegtu savam Krievijas kolēģim Sergejam Lavrovam "tiešraides reportāžas par apspriesto" un iespējamiem risinājumiem".
Sijārto ir viens no galvenajiem spēlētājiem Orbāna valdībā, kas ir atbalstījusi Maskavas intereses ES un NATO, arī centienus izjaukt atbalstu Ukrainai.
Ungārija pašlaik izmanto veto tiesības, lai faktiski bloķētu Kijivai svarīgu ES aizdevumu 90 miljonu eiro apmērā, un Orbāns ir paziņojis, ka nepieļaus Ukrainas pievienošanos 27 valstu blokam.