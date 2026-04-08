Ungārijas kriminālā autoritāte atklāj Viktora Orbāna saites ar organizēto noziedzību
Bijušais noziedzīgās organizācijas loceklis Lāslo Kovāčs ir atklājis premjerministra Viktora Orbāna tiešo saistību ar nelegālām finanšu plūsmām.
Pašreizējais Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns 20. gadsimta deviņdesmitajos gados, iespējams, saņēma finansiālu atbalstu no Budapeštas noziedzīgajiem tīkliem, liecina "The Insider" veiktā izmeklēšana, kurā citēts bijušais organizētās noziedzības grupējuma loceklis Lāslo Kovāčs.
Pēc viņa teiktā, līdzekļi nāca no noziedzīga tīkla, kas saistīts ar Krievijas mafijas bosu Semjonu Mogiļeviču. Nauda politiķim esot pārskaitīta skaidrā naudā, un 1997. gada vēlēšanu kampaņas laikā summas bijušas milzīgas – līdz pat simtiem tūkstošu dolāru, tostarp viena daļa gandrīz miljona dolāru apmērā.
Kovāčs apgalvo, ka daļa līdzekļu tika pārskaitīta arī toreizējam policijas priekšniekam Šāndoram Pintēram, kurš vēlāk pēc Orbāna uzvaras 1998. gada vēlēšanās kļuva par Ungārijas iekšlietu ministru.
Saskaņā ar publikācijas sniegto informāciju, pēc nākšanas pie varas Viktors Orbāns mēģināja pārtraukt saites ar noziedzīgām organizācijām, un daži no iesaistītajiem tika arestēti. Pats Mogiļēvičs, pēc izmeklēšanas datiem, pameta Ungāriju.
Prokrieviskais nacionālists Orbāns, kuram ir tuvas attiecības ar ASV prezidenta Donalda Trampa administrāciju, vēlēšanās sastapsies ar lielāko politisko izaicinājumu savai varai.
Ja 12. aprīlī paredzētajās vēlēšanās uzvarētu Orbāna konservatīvā partija "Fidesz", viņš paliktu premjera amatā piekto termiņu pēc kārtas. Tomēr neatkarīgās aptaujās viņu popularitātes ziņā apsteidz opozīcijas līderis Pēters Maģars.
Slepena vienošanās starp Ungāriju un Krieviju
"Politico" ir atklājis slepenu vienošanos starp Ungāriju un Krieviju, kas parakstīta decembrī.
12 punktu plānu koordinēja Sījarto un Lavrovs. Dokuments aptver gandrīz visu — enerģētiku, tirdzniecību, izglītību un kultūru.
Tajā iekļautas arī diskusijas par Krievijas uzņēmumu iesaistīšanu projektos Ungārijas iekšienē un tirdzniecības atjaunošanu, kas samazinājās ES sankciju dēļ.
Ungārija ir gatava paplašināt krievu valodas izglītību, atzīt diplomus un uzsākt kultūras un izglītības apmaiņu. Tas viss tiek uzskatīts par daļu no Kremļa tā sauktās maigās varas stratēģijas.
Informācija parādījās tikai dažas dienas pirms vēlēšanām, kurās Orbāns pirmo reizi gadu laikā saskaras ar reālu risku zaudēt.
Iepriekš Ungārijas premjerministrs atklāti glaimoja Putinam, salīdzinot viņu ar lauvu un sevi ar peli, solot darīt visu iespējamo, lai palīdzētu Maskavai.