Trešdien būs izšķirošais brīdis jaunās valdības izveidē
Pēc otrdien notikušās četru partiju kopsēdes premjera amata kandidāts Andris Kulbergs paziņojis, ka izšķirošais brīdis jaunās valdības izveidē būs trešdien. Tad “Jaunajai Vienotībai” (JV) būs jāsniedz atbilde – pievienoties jaunajai koalīcijai vai nē, vēsta Latvijas Sabiedriskais medijs.
Otrdien aiz slēgtām durvīm turpinājās sarunas par iespējamo jauno valdību. Kulbergs (“Apvienotais saraksts”) neslēpa optimismu, norādot, ka sperts nozīmīgs solis tuvāk četru partiju koalīcijai. Partijām tuvākajā laikā jāvienojas par valdības darba galvenajiem principiem – stabilitāti, drošību, finanšu pārvaldību un cīņu ar karteļiem.
“Rīt ir jābūt dienai, kad Latvija uzzina – būs mums četru partiju valdība vai nē,” sacīja Kulbergs.
JV valdes locekle Inese Lībiņa-Egnere apliecināja, ka saņēmusi piedāvāto topošās koalīcijas pamatprincipu dokumentu un konceptuāli to atbalsta, tomēr partijai nepieciešamas iekšējas konsultācijas par turpmāko lēmumu. Sarunās JV uzsvērusi nepieciešamību ievērot cilvēktiesību standartus un izvairīties no sabiedrību šķeļošiem jautājumiem.
Arī pārējie iespējamie koalīcijas partneri atzinuši, ka sarunas norit konstruktīvi, iezīmējoties konkrētai virzībai uz vienotu rīcības plānu. “Svarīgākais – vienoties par virsmērķiem,” norādīja Nacionālās apvienības priekšsēdētāja Ilze Indriksone, bet Zaļo un Zemnieku savienības valdes loceklis Viktors Valainis piebilda: “Šajā etapā ir konstruktīvs darbs no visām pusēm, ejam tālāk.”
Otrdien Kulbergs tikās arī ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku, kurš aicināja nekavēties ar rīcībspējīgas valdības izveidošanu un noteikt īsu prioritāšu sarakstu. Premjera amata kandidāts plāno par valdības veidošanas progresu informēt Valsts prezidentu ceturtdien.