"Poļi un ungāri - divi labi draugi" - Orbāns publicē bildi ar Navrocki un uzreiz kļūst par izsmieklu
Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns vakar, 23. martā, tikās ar Polijas prezidentu Karolu Navrocki. Pēc tikšanās premjers platformā "X" publicēja bildi, kurā redzami abi līderi. Daudzi steidzās izmantot šo iespēju, lai Orbānu izsmietu.
Kā norādīts Polijas ziņu portālos, Polijas prezidents Karols Navrockis pirmdien Budapeštā tikās ar Ungārijas premjeru Viktoru Orbānu, abām valstīm atzīmējot ikgadējo Draudzības dienu. Īsās vizītes laikā Navrocki sagaidīja Ungārijas prezidents Tamāšs Šujoks. Budapeštā abi prezidenti aizvadīja privātu tikšanos Šandora pilī.
Vēlāk Navrockis tikās ar Orbānu, kurš platformā "X" publicēja foto no viņu tikšanās, rakstot: "Poļi un ungāri – divi labi draugi. Laipni lūdzam Budapeštā, prezident Navrocki."
🇭🇺🤝🇵🇱 Poles and Hungarians, two good friends. Welcome to Budapest, President @NawrockiKn! pic.twitter.com/Ic3HXGviqA— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 23, 2026
Tieši zem šīs bildes cilvēki skarbi izteikušies par šo tikšanos, norādot, ka Orbāns ir Krievijas diktatora Vladimira Putina "draugs".
Lietotāja Emily raksta: "Nevienam nevajadzētu gribēt tādus draugus," un ievietojusi mākslīgā intelekta radītu attēlu, kur Orbāns spiež roku Putinam.
No one should want friends like this!!! pic.twitter.com/yXb3eKIpB0— Emily (@skittleshotpack) March 23, 2026
Komentāros redzamas vairākas bildes, kurās norādīts, ka abi līderi ir "zem Krievijas tupeles", "Krievijas svarīgie aktīvi" un "Krievijas komandas spēlētāji".
The best friends for ever!!! pic.twitter.com/FMuQmdGtmL— Tomasz Tomczyszczykiewicz (@TomaszTomc13304) March 23, 2026
Jau ziņots, ka Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns vairākkārt norādījis, ka Eiropas Savienībai (ES) vajadzētu beigt finansēt Ukrainu. Februārī Orbāns teica, ka ES jāpārtrauc sūtīt naudu uz Ukrainu, ja tā nopietni domā atdzīvināt savu tautsaimniecību.
20. martā Orbāns piedraudēja uzlikt veto nākamajam ES septiņu gadu budžetam, ja tajā tiks iekļauta finansiāla palīdzība Ukrainai. Budapešta jau bloķē ES 90 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai un jaunu sankciju piemērošanu Krievijai, pieprasot atjaunot "Družba" darbību.
Orbāns žurnālistiem Briselē paziņoja, ka viņam un viņa valdībai ir rokās daudz kāršu arī bez ES aizdevuma bloķēšanas.
"Mums ir arī citi rīki. (..) Četrdesmit procenti Ukrainas elektroenerģijas piegādes iet caur Ungāriju, un mēs tiem vēl neesam pieskārušies. (ES) pastāvīgi vēlas ieviest jaunas sankcijas (pret Krieviju). Tam būs nepieciešama vienprātība, un mēs to nedosim," paziņoja Ungārijas premjers.
Cenšoties pārliecināt Orbānu atbalstīt aizdevumu Ukrainai, ES amatpersonas paziņoja, ka bloks piedāvājis Ukrainai tehnisku atbalstu un finansējumu cauruļvada remontam, un Kijiva šo piedāvājumu pieņēmusi.
Savukārt vēlāk laikrakstam "Politico" vairāki ES diplomāti atklāja, ka ES ierobežojusi Ungārijas piekļuvi konfidenciālai informācijai. Savienības līderi tiekas mazākās grupās bez Ungārijas, jo ir radušās aizdomas, ka Ungārija atskaitās Kremlim par ES sanāksmēs dzirdēto.
Jānorāda, ka drīzumā gaidāmas arī Ungārijas parlamenta vēlēšanas.