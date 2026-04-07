Venss Budapeštā atklāti aģitē par Orbānu un nosoda ES "iejaukšanos Ungārijas vēlēšanās"
ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss otrdien vizītē Budapeštā pārmetis Eiropas Savienībai (ES) iejaukšanos Ungārijas vēlēšanās, vienlaikus pašam nodarbojoties ar aģitēšanu par labu premjerministram Viktoram Orbānam. Venss ieradies divu dienu vizītē Ungārijas galvaspilsētā, lai tiktos ar Orbānu pirms parlamenta vēlēšanām, kurās Orbāns var zaudēt varu pēc 16 gadu ilgās valdīšanas.
Uzstājoties Budapeštā, Venss atkārtoti nosodīja "apkaunojošo" Eiropas Savienības iejaukšanos Ungārijas parlamenta vēlēšanās, kurās kopš 2010. gada valdošais ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina tiešā tekstā atbalstītais Orbāns riskē zaudēt varu. Venss paziņoja, ka Eiropas "birokrāti" demonstrē "vienu no sliktākajiem piemēriem, kā notiek ārzemju iejaukšanās vēlēšanās", kādu viņš redzējis savā mūžā, un apsūdzēja ES centienos "iznīcināt Ungārijas ekonomiku".
Tas Vensam netraucēja burtiski pēc dažām minūtēm tajā pašā runā uzsvērt, ka viņš ir ieradies Ungārijā, "lai palīdzētu viņam [Orbānam - red.] šajā vēlēšanu kampaņā" un viņš sagaida, ka Orbāns svinēs uzvaru. “Viktors Orbāns uzvarēs nākamajās vēlēšanās Ungārijā, tādēļ esmu ļoti pārliecināts gan par to, gan par mūsu pozitīvo attiecību turpināšanos.” “Viktor, vai tā ir?” viņš vaicāja blakus stāvošajam Orbānam. “Tāds ir plāns,” atbildēja sajūsminātais Orbāns.
Cildinot Orbānu, Venss, kurš pats ir sen pazīstams kā viens no niknākajiem pretiniekiem jebkādas palīdzības sniegšanai Ukrainai pret Krievijas agresiju, stāstīja, ka premjers ir tāds, kurš "kategoriski aizstāv" savu valsti, "aizsargā Rietumu civilizācijas vērtības" un viņam ir pareizi uzskati, tostarp enerģētikā un Ukrainas kara jautājumos. Venss nosodīja ES par "milzīgu kļūdu", atsakoties no naftas un dabasgāzes importa no "austrumiem" sakarā ar Krievijas invāziju Ukrainā, un paziņoja, ka Eiropai ir jārīkojas kā Orbānam.
Protams, sava tiesa tika arī Ukrainai, kuru Venss apsūdzēja bezkaunīgā iejaukšanās ne vien vēlēšanās Ungārijā, bet arī ASV.
Likely a statement drafted in the Kremlin, JD Vance says almighty "Ukrainian intelligence" is rigging elections in both the US and Hungary. pic.twitter.com/XFK1fm6ppE— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) April 7, 2026
Orbāns un Slovākijas premjerministrs Roberts Fico ir uzticamākie Putina sabiedrotie NATO un Eiropas Savienībā. Orbāns tiešā tekstā zvērējis uzticību Putinam, visādi diktatoram pielienot nesen publicētajā telefonsarunas transkriptā un solot visu nepieciešamo palīdzību, lai "nokārtotu" karu Ukrainā. "Vakar mūsu draudzība sasniedza tik augstu līmeni, ka es varu palīdzēt jebkādā veidā. Esmu jūsu rīcībā jebkurā jautājumā, kur varu palīdzēt," Orbāns teica Putinam, saskaņā ar "Bloomberg" pārskatīto transkriptu. Lai uzsvērtu šo domu Ungārijas premjerministrs atcerējās ungāru tautas pasaku, kurā pele atbrīvo lauvu no slazda pēc tam, kad plēsoņa iepriekš bija izglābusi viņu no nāves. Orbāns apliecināja Putinam, ka ir gatavs kļūt par "peli", lai palīdzētu krievu "lauvai".
Īsa saruna starp Orbānu un Putinu, kas notika 17. oktobrī un kuras saturs tiek ziņots pirmo reizi, sniedz vēl vienu pierādījumu tam, ka Krievijas palīdzība ES valstij ir politika, kas nāk no pašām augstākajām aprindām. Abi politiķi lielu daļu diskusijas veltīja pateicības izteikšanai viens otram, kā arī Donaldam Trampam. Sarunā Orbāns arī raksturoja savu draudzību ar Putinu kā stiprāko kopš tās sākuma Krievijas līdera dzimtajā pilsētā Sanktpēterburgā 2009. gadā. "Jo vairāk draugu mēs iegūstam, jo vairāk iespēju mums ir stāties pretī saviem pretiniekiem," sacīja Ungārijas premjerministrs. Putins arī esot apbrīnojis Ungārijas "neatkarīgo un elastīgo" nostāju karā pret Ukrainu.
ASV viceprezidenta vizīti daudzi ES līderi un Ungārijas opozīcija uzskata par tiešu atbalstu Orbānam priekšvēlēšanu kampaņas pēdējā posmā. Martā Tramps paziņoja, ka Orbāns bauda viņa “pilnīgu un absolūtu atbalstu”.
Ja 12. aprīlī paredzētajās vēlēšanās uzvarētu Orbāna konservatīvā partija "Fidesz", viņš paliktu premjera amatā piekto termiņu pēc kārtas. Tomēr neatkarīgās aptaujās viņu popularitātes ziņā apsteidz opozīcijas līderis Pēters Maģars. Viņš īpaši asi kritizēja Vensa vizīti. "Nevienai ārvalstij nav atļauts iejaukties Ungārijas vēlēšanās! Šī ir mūsu valsts. Ungārijas vēsture netiek rakstīta Vašingtonā, Maskavā vai Briselē, bet gan Ungārijas ielās un laukumos," sociālajā tīklā "Facebook" uzsvēra Maģars.
Vairumā aptauju Orbāna partija zaudē opozīcijai ar 10 līdz 20 procentu starpību, un tikai kategoriski Orbānu atbalstošā “Nezopont” aģentūra prognozē “Fidesz” uzvaru ar nelielu pārsvaru.