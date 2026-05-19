Robežsardzes koledžā piedzimuši astoņi četrkājainie “robežas sargi” - katram kucēnam dots vārds
2026. gada 10. aprīlī Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centrā beļģu aitu šķirnes vaislas kucei “Hera le Doue” piedzima astoņi veselīgi kucēni. Par godu šim notikumam Kinoloģijas centrs izsludināja konkursu, aicinot koledžas personālu iesniegt priekšlikumus kucēnu vārdiem, kas sākas ar burtu “R”.
Konkursa laikā tika saņemti vairāk nekā 140 priekšlikumi. Kucēnu vārdu izvēlē tika ņemti vērā ciltsrakstu dati, vārdu skanējums ar audzētavas nosaukumu “Robežas Sargs” un prasība, lai vārdi nepārsniegtu divas zilbes. Tā rezultātā puikas tika nosaukti Rems un Rocky, bet meitenes – Renda, Rada, Roxy, Resta, Reja un Reina.
Plašu interesi par kucēniem izrāda ne tikai koledžas pastāvīgais personāls, bet arī kadeti, kuri mācību laikā piedalās kucēnu aprūpē un gūst padziļinātu pieredzi kinoloģijas jomā. Šī pieredze palīdz izglītojamajiem pārliecināties par savu lēmumu turpināt karjeru kinoloģijā pēc profesionālās tālākizglītības programmas “Robežapsardze” absolvēšanas.
Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta pamatuzdevums ir organizēt dienesta suņu vaislas darbu un nodrošināt augstas kvalitātes, dienestam piemērotus suņus. Dienests veic gan vaislas pāru atlasi un kucēnu audzēšanu, gan sākotnējo sagatavošanu, lai nākamie dienesta suņi būtu fiziski spēcīgi, līdzsvaroti un gatavi profesionālajam dienestam.