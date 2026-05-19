Darja Semeņistaja ir divu uzvaru attālumā no pamatturnīra.
Šodien 21:55
Semeņistaja pārliecinoši pārvar "Roland Garros" kvalifikācijas pirmo kārtu
Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja otrdien sasniedza Francijas atklātā čempionāta kvalifikācijas otro kārtu.
Semeņistaja, kura WTA rangā ieņem 112. vietu un kvalifikācijā izsēta ar septīto numuru, ar rezultātu 6-4, 6-0 pārspēja baltkrievieti Irinu Šimanoviču (WTA 188.).
Kvalifikācijas otrās kārtas sasniegšana latvietei dod 20 WTA ranga punktus.
Nākamajā kārtā viņas pretiniece būs ukrainiete Katarina Zavacka (WTA 268.) vai kanādiete Kerola Džao (WTA 403.). Pamatturnīra sasniegšanai nepieciešams pārvarēt trīs kvalifikācijas kārtas.
"French Open" pamatturnīrs sāksies nākamajā nedēļā, un tajā vieta nodrošināta Latvijas pirmajai raketei Aļonai Ostapenko, kura ir 2017. gada čempione.