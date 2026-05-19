Jau trīspadsmito reizi notiks klasikā un laikmetīgā baleta vakars "Iespējams…"
Latvijas Nacionālās operas Jaunajā zālē 22. maijā gaidāms klasiskā un laikmetīgā baleta vakars Iespējams…, kurā jau trīspadsmito reizi savus darbus rādīs jaunie horeogrāfi un dejotāji.
“Iespējams… jau atkal apliecina, cik svarīgi dejotājiem ir dot telpu radošai iniciatīvai. Šajā vakarā mūsu mākslinieki rāda savas horeogrāfijas un izdejo fragmentus no lomām, par kurām viņi sapņo. Daudzkārt esam redzējuši, ka šādi pieteikumi vēlāk pārtop nozīmīgos mākslinieciskos sasniegumos arī uz Lielās skatuves,” stāsta Latvijas Nacionālā baleta mākslinieciskais vadītājs Aivars Leimanis.
Savu diplomdarbu Atcerēties aizmirsties, absolvējot Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Horeogrāfijas katedru, šajā vakarā izrādīs Latvijas Nacionālā baleta vadošais solists Kārlis Cīrulis. “Baleta izrāde pēta cilvēka attiecības ar atmiņu – ko mēs saglabājam, ko cenšamies aizmirst un kā reizēm, mēģinot aizmirst, mēs tieši dziļāk atceramies. Atcerēties aizmirsties ir stāsts par identitāti, laika plūdumu un mirkļiem, kuros cilvēks pazūd sevī, otrā cilvēkā vai kustībā. Aizmirsties šeit nav tikai zaudēt kontroli; tā ir iespēja izkāpt ārpus ikdienas robežām un nonākt patiesākā emocionālā telpā,” savu laikmetīgo baletu raksturo Kārlis Cīrulis. Diplomdarba vadītāja ir Zita Errss. Lomās: Kristaps Jaunžeikars, Kārlis Cīrulis, Annija Kopštāle un Jūlija Brauere.
Horeogrāfijas jaundarbus baleta vakaram Iespējams… radījuši arī Annija Kopštāle, Iļja Vlasenko, Milana Komarova, Darja Orlova, Raimonds Martinovs, Helēna Atslēdziņa un Roberts Naje. Tāpat programmā iekļauti fragmenti no klasiskajiem baletiem Pahita, Pie zilās Donavas, Riekstkodis, Žizele, Raimonda, Gulbju ezers, Apburtā princese, Esmeralda un citiem.
Skatītājiem baleta vakarā Iespējams… būs iespēja izbaudīt Latvijas Nacionālā baleta solistu un mākslinieku Milānas Aleksejevas, Helēnas Atslēdziņas, Sofijas Beļkinas, Paulīnas Drukas, Emmas Lagūnas, Annijas Kopštāles, Paulas Lieldidžas-Kolbinas, Izabellas Monastirskas-Urtānes, Elendas Neilandes, Darjas Orlovas, Laines Paiķes, Gundegas Gunas Reinikas, Aleksandras Treimanes, Baibas Vītolas, Amira Dodarhodžajeva, Genādija Eisaka, Alekseja Filo, Finiana Patrika Heptinga, Anhela Hiraldesa, Eidena Viljama Konefrija, Roberta Najes, Leo Reksa un Aleksandra Sergejeva sniegumu. Baleta vakarā piedalīsies arī Rīgas Baleta skolas izlaiduma klases audzēknes.
Baleta vakaru Iespējams… vadīs Aivars Leimanis.