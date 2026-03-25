“Ejiet un balsojiet par Orbānu!” Tramps nāk klajā ar tiešu aicinājumu ungāriem
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien pauda "pilnīgu un totālu atbalstu" Ungārijas premjerministram Viktoram Orbānam, mudinot vēlētājus balsot par viņu aprīlī gaidāmajās parlamenta vēlēšanās.
Orbāns "ir patiesi spēcīgs un ietekmīgs līderis ar pierādītiem fenomenāliem rezultātiem," Tramps pauda platformā "Truth Social", slavējot Orbānu par cīņu pret nelegālo imigrāciju, likuma un kārtības atjaunošanu un to, ka attiecības ar Vašingtonu tiek virzītas uz "jauniem sadarbības augstumiem".
"Es ar lepnumu atbalstīju Viktoru atkārtotai ievēlēšanai 2022. gadā, un esmu pagodināts to darīt vēlreiz. Vēlēšanu diena ir 2026. gada 12. aprīlis," pauda Tramps.
"Dodieties un balsojiet par Viktoru Orbānu! Es esmu ar viņu līdz galam," ungārus mudināja ASV prezidents.
Vēl 21. martā Tramps novēlēja Orbānam uzvaru vēlēšanās "ar lielu balsu pārsvaru".
Budapeštā aprīļa sākumā gaidāma arī ASV viceprezidenta Džeimsa Deivida Vensa vizīte, kam vajadzētu liecināt par politisku atbalstu.
Mediji iepriekš ziņoja, ka Krievijas Ārējās izlūkošanas dienests (SVR) ierosinājis inscenēt atentātu pret Orbānu, lai uzlabotu viņa rezultātu parlamenta vēlēšanās aprīlī.