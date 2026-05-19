FOTO: Valmierā durvis vēris jauns un vērienīgs maiznīcas “Liepkalni” veikals

Maiznīcas “Liepkalni” jaunā veikala atklāšana Valmierā
17. maijā Valmierā, Matīšu šosejā 18, durvis vēris jauns firmas “Liepkalni” veikals un ceptuve. Turpinot “Liepkalni” konceptu, veikals un ceptuve atrodas vienuviet, nodrošinot apmeklētājiem iespēju ik dienu iegādāties tikko ceptu maizi, konditorejas izstrādājumus un citus gardumus, informē Valmieras novads.
“Liepkalni” dibinātājs un valdes loceklis Dagnis Čākurs uzsver, ka jaunās vietas izvēle bijusi apzināts lēmums:
“Ļoti apzināti izvēlējāmies šo vietu. Mums bija svarīgi, lai veikalam iespējams ērti piebraukt un lai tas atrastos līdzās maģistrālei. Esam pateicīgi Valmieras novada pašvaldībai par atsaucīgu un konstruktīvu sadarbību projekta virzībā – no pirmās ieceres izklāstīšanas līdz pat ēkas nodošanai ekspluatācijā. Tāpat esam gandarīti, ka projekta tapšanā varējām sadarboties ar vietējiem uzņēmējiem – arhitektu, dizaineri un būvuzņēmējiem.”
Uzņēmuma izpilddirektore un liepkalniete ceturtajā paaudzē Agne Eglīte stāsta:
“Šī jaunā ēka ir turpinājums Liepkalnu stāstam – stāstam par saknēm, ko kopjam un cienām, un par drosmi augt līdzi laikam. Tā atspoguļo, kādi “Liepkalni” ir šodien – uzticīgi savām vērtībām, bet vienlaikus mūsdienīgi un atvērti nākotnei. Liepkalni mūsu ģimenei vienmēr ir bijusi spēka vieta. Savukārt šī ceptuve un veikals ir mūsu iespēja dalīties šajā spēkā ar ikvienu – caur tikko ceptu maizi, siltumu un prieku, ko sniedz gardumi ikdienai un svētkiem.”
Jaunajā Valmieras veikalā īpaša uzmanība pievērsta ikvienai detaļai. Ēkas fasādes apdarē savu otro mūžu piedzīvo Dagņa vectēva savulaik stādītie koki, kas pārtapuši apdares dēļos un ieguvuši saldskābmaizei raksturīgo pelēkbrūno toni. Arī bruģa tonis izvēlēts, iedvesmojoties no rupjmaizes nokrāsām, savukārt interjerā izmantoti silti Latvijas māla jeb terakotas toņi. Veikala plaukti darināti no Liepkalnu mežā auguša melnalkšņa, radot dabisku un harmonisku noskaņu.
Līdzās plašajam “Liepkalni” maizes un konditorejas klāstam pircējiem pieejami arī daudzveidīgi Latvijā ražoti produkti.
“Esam priecīgi, ka jaunais “Liepkalni” veikals kļūst arī par vietu Latvijas ražotājiem. Nereti kvalitatīvam produktam ir grūti sasniegt gala pircēju, tādēļ vēlamies saviem apmeklētājiem piedāvāt arī citu ražotāju īpašus un interesantus produktus,” stāsta Agne Eglīte.
Veikalā izveidota arī īpaša vieta degustācijām, kur nākotnē plānots organizēt gan “Liepkalni”, gan sadarbības partneru produktu degustācijas.
Tepat atradīsies arī neliela kafijas pauzes zona, kur apmeklētāji varēs baudīt “Liepkalni” gatavoto maizes kvasu, kafiju un uz vietas ceptus konditorejas gardumus.
“Mēs zinām, ka daudzi šo brīdi ir ilgi gaidījuši. Tieši tāpēc šajā vietā ieguldīts ļoti daudz darba, rūpju un sirds, lai tā kļūtu par mājīgu satikšanās vietu ikvienam,” piebilst Agne Eglīte.