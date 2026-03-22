Ungārijas ārlietu ministrs Sijārto gadiem informējis Kremli par Eiropas Savienības sanāksmju detaļām
Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto gadiem ilgi informē savu Krievijas kolēģi Sergeju Lavrovu par Eiropas Savienības (ES) sanāksmju detaļām, vēsta laikraksts "Washington Post".
"Katrā ES sanāksmē jau gadiem ilgi Maskava būtībā bija pie galda", pateicoties Ungārijas ministra ciešajām saitēm ar Lavrovu, laikraksts citē vārdā neminētu Eiropas drošības amatpersonu.
Sijārto regulāri "ES sanāksmju pārtraukumos zvanīja pa telefonu, lai sniegtu savam Krievijas kolēģim Sergejam Lavrovam "tiešraides reportāžas par apspriesto" un iespējamiem risinājumiem", sacījis avots.
Kad Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis platformā "X" uz publikāciju norādīja Sijārto, Ungārijas ministrs "Washington Post" materiālu nodēvēja par "viltus ziņām".
Tā ir daļa no centieniem ietekmēt ungārus pirms aprīlī gaidāmajām vēlēšanām, apgalvoja ministrs.
Ziņai, ka "Orbāna cilvēki" informējuši Kremli par ES notiekošo, nevajadzētu būt pārsteigumam, savukārt norādīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks.
"Mums jau sen bijušas aizdomas par to," platformā "X" pauda Tusks. "Tas ir viens no iemesliem, kāpēc es runāju tikai tad, kad tas ir absolūti nepieciešams, un saku tikai tik daudz, cik ir nepieciešams."
"Washington Post" iepriekš arī ziņoja, ka Krievijas izlūkdienesti rosinājuši inscenēt atentātu pret Ungārijas premjerministru Viktoru Orbānu, lai palielinātu viņa popularitāti pirms 12. aprīlī gaidāmajām parlamenta vēlēšanām.
Sijārto ir viens no galvenajiem spēlētājiem Orbāna valdībā, kas ir atbalstījusi Maskavas intereses ES un NATO, arī centienus izjaukt atbalstu Ukrainai.
Ungārija pašlaik izmanto veto tiesības, lai faktiski bloķētu Kijivai svarīgu ES aizdevumu 90 miljonu eiro apmērā, un Orbāns ir paziņojis, ka nepieļaus Ukrainas pievienošanos 27 valstu blokam.