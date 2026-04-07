Orbāns salīdzina sevi ar sīku grauzēju un apstiprina uzticību Putinam
Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns piedāvāja Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam visu nepieciešamo palīdzību, lai "nokārtotu" karu Ukrainā.
"Vakar mūsu draudzība sasniedza tik augstu līmeni, ka es varu palīdzēt jebkādā veidā. Esmu jūsu rīcībā jebkurā jautājumā, kur varu palīdzēt," Orbāns teica Putinam, saskaņā ar "Bloomberg" pārskatīto transkriptu.
Lai uzsvērtu šo domu, Orbāns atgādināja bērnu fabulu par peli, kas atbrīvo lauvu no slazda.
Īsa saruna starp Orbānu un Putinu, kas notika 17. oktobrī un kuras saturs tiek ziņots pirmo reizi, sniedz vēl vienu pierādījumu tam, ka Krievijas palīdzība ES valstij ir politika, kas nāk no pašām augstākajām aprindām.
Abi politiķi lielu daļu diskusijas veltīja pateicības izteikšanai viens otram, kā arī Donaldam Trampam.
Sarunā Orbāns arī raksturoja savu draudzību ar Putinu kā stiprāko kopš tās sākuma Krievijas līdera dzimtajā pilsētā Sanktpēterburgā 2009. gadā.
"Jo vairāk draugu mēs iegūstam, jo vairāk iespēju mums ir stāties pretī saviem pretiniekiem," sacīja Ungārijas premjerministrs.
Putins arī esot apbrīnojis Ungārijas "neatkarīgo un elastīgo" nostāju karā pret Ukrainu.
Vai Putins atbalsta Orbānu?
Iepriekš tika ziņots, ka Krievija slepeni uzsāka dezinformācijas kampaņu Ungārijā, lai stiprinātu Viktora Orbāna pozīcijas pirms 12. aprīļa vēlēšanām.
Kampaņai ir divi mērķi: palielināt Orbāna popularitātes reitingus un sagraut viņa konkurenta, "Tisas" partijas līdera Pētera Maģara, kas aptaujās ir priekšā "Fidesz", reputāciju. Orbāns tiek attēlots kā "spēcīgs līderis ar globāliem draugiem", savukārt Maģārs tiek attēlots kā "Briseles marionete bez ārēja atbalsta".
Tika arī ziņots, ka Vladimirs Putins deva norādījumus politiskajiem stratēģiem un militārajai izlūkošanai iejaukties Ungārijas vēlēšanās, lai nodrošinātu pašreizējā premjerministra Viktora Orbāna un viņa partijas uzvaru.
Sijārto ir viens no galvenajiem spēlētājiem Orbāna valdībā, kas ir atbalstījusi Maskavas intereses ES un NATO, arī centienus izjaukt atbalstu Ukrainai.
Ungārija pašlaik izmanto veto tiesības, lai faktiski bloķētu Kijivai svarīgu ES aizdevumu 90 miljonu eiro apmērā, un Orbāns ir paziņojis, ka nepieļaus Ukrainas pievienošanos 27 valstu blokam.