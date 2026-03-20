Orbāns turpina šantāžu un piedraud uzlikt veto Eiropas Savienības septiņu gadu budžetam
Tuvojoties Ungārijas parlamenta vēlēšanām, valsts premjerministrs Viktors Orbāns Brisēlē izteica draudus Eiropas Savienībai (ES), ja tā turpinās sniegt palīdzību Ukrainai.
Piektdien, 20. martā, Orbāns piedraudēja uzlikt veto nākamajam ES septiņu gadu budžetam, ja tajā tiks iekļauta finansiāla palīdzība Ukrainai. "Mūsu rokās ir daudz kāršu, tāpēc es nedomāju, ka ir vērts sākt cīņu ar Ungāriju," viņš piebilda.
Budapešta jau bloķē ES 90 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai un jaunu sankciju piemērošanu Krievijai, pieprasot atjaunot "Družba" darbību. Jau ziņots, ka janvāra beigās tika apturētas naftas piegādes no Krievijas pa cauruļvadu "Družba", kas šķērso Ukrainas teritoriju, izraisot naftas deficītu Ungārijā un Slovākijā. Kijiva norāda, ka cauruļvads ticis bojāts Krievijas dronu uzbrukumos, bet Ungārija un Slovākija, kuras ir saņēmušas pagaidu atbrīvojumu no Eiropas Savienības sankcijām, kas aizliedz Krievijas naftas importu, apsūdz Ukrainu par vilcināšanos veikt cauruļvada remontu.
Orbāns žurnālistiem Briselē paziņoja, ka viņam un viņa valdībai ir rokās daudz kāršu arī bez ES aizdevuma bloķēšanas. "Mums ir arī citi rīki. (..) Četrdesmit procenti Ukrainas elektroenerģijas piegādes iet caur Ungāriju, un mēs tiem vēl neesam pieskārušies. (ES) pastāvīgi vēlas ieviest jaunas sankcijas (pret Krieviju). Tam būs nepieciešama vienprātība, un mēs to nedosim," paziņoja Orbāns. Cenšoties pārliecināt Orbānu atbalstīt aizdevumu Ukrainai, ES amatpersonas otrdien paziņoja, ka bloks piedāvājis Ukrainai tehnisku atbalstu un finansējumu cauruļvada remontam, un Kijiva šo piedāvājumu pieņēmusi.
ES līderi ceturtdien kritizēja Orbānu par 90 miljardu eiro aizdevuma bloķēšanu Ukrainai, apsūdzot viņu mēģinājumā izcīnīt uzvaru aprīlī gaidāmajās Ungārijas vēlēšanās, un kavējot kritiski svarīgu palīdzību un graujot ES lēmumu pieņemšanas procesu. Orbāna valdībai 12. aprīlī gaidāma smaga cīņa parlamenta vēlēšanās, kas veicinājis spekulācijas, ka veto palīdzības pasākumiem Ukrainai ir daļa no viņa priekšvēlēšanu kampaņas.
Venss grasās pirms vēlēšanām apmeklēt Ungāriju
Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto paziņojis, ka Ungāriju pirms vēlēšanām apmeklēs ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss. ASV viceprezidenta birojs izskanējušās ziņas nav apstiprinājis.
Orbāns, kas atrodas pie varas Ungārijā kopš 2010. gada, vēlēšanās 12. aprīlī cer iegūt piekto uzvaru pēc kārtas, taču viņa vadīto labēji populistisko partiju "Fidesz" gaida līdz šim nepieredzēta konkurence no opozīcijas līdera Pētera Maģara vadītās konservatīvās Cieņas un brīvības partijas ("Tisza").
Maģars solījis stiprināt Ungārijas demokrātiskās institūcijas, kas Orbāna laikā stipri iedragātas, un uzlabot valsts attiecības ar Rietumu sabiedrotajiem. Daudzi ungāri ir neapmierināti ar ekonomikas stagnāciju, sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti un skandāliem, kas iedragājuši ticību Orbāna valdībai.
Sijārto piektdien pārraidītajā podkāstā sacīja, ka Vensa vizīte "izriet no ļoti intensīvajām Ungārijas un Amerikas starpvaldību attiecībām". Viņš neprecizēja datumu, kad ASV viceprezidents varētu ierasties Ungārijā.
Pagājušajā mēnesī ASV valsts sekretārs Marko Rubio apmeklēja Budapeštu, kur pauda atbalstu Orbāna kandidatūrai. Orbāns ir viens no Trampa aktīvākajiem atbalstītājiem Eiropas Savienībā (ES), un pirms aprīlī gaidāmajām vēlēšanām viņš aktīvi centies panākt ASV prezidenta labvēlību. Orbāns iepriekš pauda cerības, ka Tramps pirms vēlēšanām pats dosies vizītē uz Ungāriju.