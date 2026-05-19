"Zemnieku saeima": minerālmēslu sadārdzinājuma dēļ pārtika kļūs dārgāka
Minerālmēslu sadārdzinājuma dēļ pārtikai prognozējams cenu kāpums, pauda biedrības "Zemnieku saeima" valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja-Burmistre.
Viņa skaidro, ka Eiropas lauksaimnieki jau ilgstoši ceļ trauksmi par potenciālo pārtikas cenu pieaugumu un jauniem migrācijas viļņiem, kas var rasties straujā minerālmēslu cenu kāpuma dēļ. ASV un Irānas konflikta un tam sekojošās Hormuza šauruma blokādes dēļ no pasaules tirgus pēkšņi pazuduši aptuveni 20% minerālmēslu un to ražošanai nepieciešamo izejvielu. Tas izraisījis strauju minerālmēslu cenu kāpumu un situāciju, kad 2026. gada rudenī varētu veidoties reāls globāla mēroga minerālmēslu deficīts.
Kā atzīmē Dzelzkalēja-Burmistre, par šādas krīzes sekām iepriekš brīdinājusi arī Eiropas lauksaimnieku un lauksaimniecības kooperatīvu jumta organizācija "Copa-Cogeca", norādot, ka mēslojuma sadārdzināšanās nav tikai lauksaimnieku izmaksu jautājums, bet tiešs pārtikas drošības un Eiropas konkurētspējas risks. Ja minerālmēsli kļūst pārāk dārgi vai nepieejami, lauksaimnieki tos lietos mazāk, ražas samazināsies, un tas neizbēgami atspoguļosies pārtikas cenās, īpaši graudaugu produktos un maizē.
"Zemnieku saeimā" norāda, ka lauksaimnieki asi kritizē Eiropas Komisiju (EK) par to, ka tā ar šo gadu ieviesusi divus jaunus klimata nodokļus minerālmēsliem, kā rezultātā minerālmēslus padarot vēl dārgākus laikā, kad Eiropas pārtikas ražotājiem ir jākonkurē ar valstīm, kurām šādu izmaksu nav.
Tuvojoties jaunam lauksaimnieku protestu vilnim, EK esot solījusi 19. maijā nākt klajā ar visaptverošu Eiropas mēslojuma stratēģiju, lai risinātu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa problēmas ar mēslojuma pieejamību Eiropā, pauž Dzelzkalēja-Burmistre, piebilstot, ka tomēr publicētais dokuments, lauksaimnieku ieskatā, neatbild uz galveno jautājumu - kā šodien samazināt minerālmēslu cenu spiedienu un novērst situāciju, kurā lauksaimnieki ekonomisku iemeslu dēļ atsakās apsēt laukus.
