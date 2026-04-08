Pēc Trampa draudiem "iznīcināt civilizāciju” ASV un Irāna pēdējā brīdī vienojas par divu nedēļu pamieru
ASV un Irāna otrdien vienojās par divu nedēļu pamieru apmēram stundu pirms Irānai izvirzītā ultimāta termiņa, un Teherāna piekrita uz laiku atkal atvērt kuģošanai Hormuza šaurumu.
Irāna raksturoja šo pamieru kā savu uzvaru un pavēstīja, ka ir piekritusi sarunām ar ASV, kas piektdien sāksies Pakistānā, par ceļu uz kara izbeigšanu.
Portāls Jauns.lv jau vēstīja, ka Tramps paziņojis, ka pēc sarunām ar Pakistānas vadību piekritis pamieram ar Irānu, ja Teherāna piekritīs nekavējoties nodrošināt pilnīgu un drošu kuģošanu caur Hormuza šaurumu.
Tramps sacīja, ka ir runājis ar Pakistānas līderiem, kuri "lūdza, lai es atliktu postošā spēka sūtīšanu uz Irānu šonakt".
"Ja Irānas Islāma Republika piekrīt Hormuza šauruma pilnīgai, tūlītējai un drošai atvēršanai, tad es piekrītu apturēt bombardēšanu un uzbrukumu Irānai uz divu nedēļu periodu," Tramps paziņoja savā sociālo mediju platformā "Truth Social".
Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči apstiprināja drošu kuģošanu caur Hormuza šaurumu uz divām nedēļām.
"Ja uzbrukumi Irānai tiek apturēti, mūsu varenie bruņotie spēki izbeigs savas aizsardzības operācijas," sacīja Aragči.
Pakistānas premjerministrs Šehbazs Šarifs, kurš ir spēlējis svarīgu vidutāja lomu, sacīja, ka pamieram jāsākas nekavējoties.
Viņš sacīja, ka ASV "ar saviem sabiedrotajiem" ir piekritušas pamieram visur, ieskaitot Libānu. Tas nozīmē, ka Izraēla piekritusi apturēt iebrukumu Libānā.
Pēc paziņojuma par šo pamieru pasaules naftas cenas kritās par vairāk nekā 17%, savukārt akciju cenas trešdienas rīta tirdzniecībā Āzijas biržās pieauga.
Tramps sacīja, ka ASV ir tikušas "ļoti tālu ar noteiktu vienošanos par ilgtermiņa mieru ar Irānu un mieru Tuvajos Austrumos".
"Mēs saņēmām 10 punktu priekšlikumu no Irānas un uzskatām, ka tas ir darbotiesspējīgs pamats, uz kura vest sarunas," paziņoja Tramps.
Irāna publicēja šos 10 punktus, kuros tomēr ir ietvertas maksimālistiskas prasības, tai skaitā ASV sankciju atcelšana, Irānas "kundzības" pār Hormuza šaurumu garantēšana un ASV bruņoto spēku izvešana no reģiona.
Plāna projektā aicināts pastāvīgi pārtraukt karadarbību, saglabāta tālāka Irānas kontrole pār Hormuza šaurumu un kā arī noteiktas Irānas tiesības bagātināt urānu, vēsta Irānas ziņu aģentūra "Tasnim".
"Tasnim" norādīja, ka Teherāna pieprasa arī atcelt stingrās starptautiskās sankcijas un ANO Drošības padomes pasākumus.
Plānā tiek prasīts atcelt Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (IAEA) valdes rezolūcijas, izmaksāt kara reparācijas un izvest ASV spēkus no reģiona. Tajā paredzēts izbeigt karadarbību visās frontēs, tostarp Libānā.
Ziņu aģentūra "Fars" sniedza līdzīgu informāciju, piebilstot, ka Irāna apņemsies neizstrādāt kodolieročus. Turpmākās sarunās tiktu ierobežota urāna bagātināšana, un Teherāna sadarbotos ar citām reģiona valstīm, lai panāktu miera nolīgumus.
Tramps svētdien pieprasīja, lai Irāna līdz otrdienas plkst. 20.00 pēc Vašingtonas laika (trešdien plkst. 3 pēc Latvijas laika) piekristu Hormuza šauruma atkārtotai atvēršanai. Viņš draudēja dažu stundu laikā sagraut visus Irānas tiltus un elektrostacijas, ja Irāna neizpildīs ultimātā prasīto.
Tramps otrdien pastiprināja šos draudus, brīdinot, ka Irānā "ies bojā vesela civilizācija", ja Teherāna noraidīs ASV ultimātu.
Romas pāvests Leons XIV sacīja, ka "šie draudi visai Irānas tautai" ir "patiesi nepieņemami".