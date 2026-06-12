Dūšīgs spēkavīrs! Vidzemes slimnīcā pasaulē nācis 300. bērniņš - vairāk nekā četrus kilogramus smagais Rūbens
Vidzemes slimnīcas Dzemdību nodaļā aizvadīts īpaši skaists un svinīgs notikums – pasaulē nācis šī gada 300. bērniņš. Par apaļā skaitļa "gavilnieku" kļuvis veselīgs un dūšīgs puisītis Rūbens no Smiltenes, kurš saviem vecākiem Agnesei un Mārim ir ilgi gaidītais ģimenes pirmdzimtais.
Mazais Rūbens šo pasauli ieraudzīja 6. jūnija vakarā, pulksten 19.59. Jau piedzimstot puisēns apliecināja savu spēku – viņš svēra 4126 gramus un bija 56 centimetrus garš. Tā kā bērniņš mammas puncī auga ļoti strauji un braši, Agnese slimnīcā ieradās uz dzemdību ierosināšanu. Kopumā šis atbildīgais un saviļņojošais process ilga desmit stundas.
Kā uzsver jaunais tētis Māris, kurš visu dzemdību laiku bija klāt un sniedza neatsveramu atbalstu Agnesei, šāda iesaistīšanās un būšana blakus savai partnerei tik svarīgā dzīves brīdī ir solis, kas būtu jāsper ikvienam vīrietim. Par profesionālo aprūpi un palīdzību Rūbenam nākt pasaulē ģimene izsaka milzīgu un sirsnīgu pateicību Vidzemes slimnīcas komandai – vecmātēm Jolantai Lazdiņai un Sanitai Šatrauskai, kā arī ginekoloģei Dacei Jēkabsonei.
Brīnišķīga sakritība vārda izvēlē
Jaunie vecāki atklāj, ka dēla vārda izvēle bijusi patiesi maģiska un zīmīga. Mammai Agnesei jau labu laiku bija ļoti iepaticies vārds Rūbens. Tomēr vislielākais pārsteigums sekoja, kad atklājās, ka tētis Māris, mammai nezinot, bija iedomājies tieši šādu pašu vārdu! Šī neparastā, abu vecāku vienotā izvēle kalpojusi par nepārprotamu zīmi, ka puisēnam lemts nest tieši Rūbena vārdu. Lai gan viņš ir pāra pirmdzimtais, Agnese un Māris jau tagad ir droši – nākotnē viņi noteikti vēlēsies kuplināt ģimeni ar vēl kādu bērniņu.
Suns Armors jau uzņemas aukles pienākumus
Šobrīd jaunā ģimene jau ir devusies mājās uz Smilteni, kur aizvada skaisto, bet izaicinošo pielāgošanās periodu. Pamazām veidojas pirmie ikdienas paradumi, un visi ar nepacietību gaida savu pirmo kopīgo pastaigu ārā. Mazuļa audzināšanā un lološanā ar lielāko prieku gatavi iesaistīties gan opji, gan omes.
Taču visīpašākā sagaidīšana Rūbenam bija mājās, kur jauno ģimenes locekli nepacietīgi gaidīja uzticamais četrkājainais draugs – 15 gadus vecais suns Armors. Kā stāsta vecāki, ģimenes mīlulis jau no pirmajām dienām izrāda milzīgu interesi un aizkustinošas rūpes par mazo saimnieku.
Visas Vidzemes slimnīcas personāla vārdā jaunā ģimene saņēmusi sirsnīgus sveicienus un vēlējumus stiprai veselībai, izturībai un bezgala daudz brīnišķīgu, mīlestības pilnu kopīgu mirkļu.