ASV devusi triecienus militārajiem mērķiem Irānai piederošajā Hargas salā
ASV bruņotie spēki ir devuši triecienus militārajiem mērķiem Irānai piederošajā Hargas salā, kas ir Irānas naftas eksporta centrs.
Par to, atsaucoties uz augsta ranga ASV amatpersonu, ziņo "Axios".
ASV armija vērsusies pret stratēģiski nozīmīgiem militārajiem objektiem. Pagaidām ne ASV, ne Irānas oficiālie pārstāvji plašākus komentārus par triecienu, postījumu apmēriem vai iespējamiem cietušajiem nav snieguši.
Iepriekš jau vēstīts, ka ASV prezidents Donalds Tramps svētdien atkal draudēja uzbrukt Irānas infrastruktūrai, ja Teherāna neievēros Vašingtonas ultimātu un turpinās Hormuza šauruma blokādi.
"Otrdien Irānā būs spēkstaciju diena un tiltu diena - viss vienā. Nekas tāds vēl nebūs pieredzēts!!! Atveriet to nolādēto šaurumu, jūs, trakie bastardi, vai arī jūs dzīvosiet ellē," savā platformā "Truth Social" ierakstīja Tramps.
Jau ziņots, ka līdzīgu ierakstu, draudot Irānai ar elli, "Truth Social" Tramps publicēja arī sestdien.
21. martā Tramps draudēja iznīcināt Irānas spēkstacijas, sākot ar valsts lielāko, "ja Irāna 48 stundu laikā pilnībā neatvērs Hormuza šaurumu".
Tomēr divas dienas vēlāk viņš paziņoja, ka ar Irānu notiek "ļoti labas un produktīvas sarunas" un ka viņš uz piecām dienām ir atlicis jebkādu triecienu spēkstacijām. Vēlāk viņš atkal pagarināja termiņu līdz pirmdienas, 6. aprīļa, plkst. 20 (otrdienas, 7. aprīļa, plkst. 3 pēc Latvijas laika). Eksperti ir norādījuši, ka uzbrukumi civilajai enerģētikas infrastruktūrai varētu būt kara noziegums.