No komas neatmodusies, nomirusi Taizemes karaļa meita. Viņa varēja kļūt par pirmo sievieti Taizemes tronī
Ceturtdien 47 gadu vecumā mirusi Taizemes karaļa Vadžiralongkorna vecākā meita, princese Badžrakitijabha, kas pēdējos gadus atradās komā.
Daudzu iemīļotā princese, kas nākotnē teorētiski varēja kļūt par pirmo sievieti Taizemes valdnieces statusā, nokļuva pasaules mediju uzmanības centrā, kad saļima 2022. gada 14. decembrī pastaigas laikā ar suņiem un vairs neatguva samaņu. Ārsti notikušo skaidroja ar smagiem sirds ritma traucējumiem, ko izraisīja mikoplazmas infekcija sirdī. Kopš tā laika viņas dzīvība tika uzturēta mākslīgi ar iekārtu palīdzību.
Vecākā no Taizemes karaļa septiņiem bērniem, viņa ieguva juristes izglītību un divus grādus prestižajā Kornela universitātē ASV, strādāja Taizemes ANO misijā, bet no 2012. līdz 2014. gadam bija Taizemes vēstniece Austrijā, Slovākijā un Slovēnijā, pēc atgriešanās dzimtenē strādāja valsts ģenerālprokuratūrā. 2021. gadā karalis iecēla princesi par sava miesassargu korpusa štāba priekšnieci, piešķirot viņai ģenerāļa dienesta pakāpi.
Princese Badžrakitijabha aktīvi aģitēja par ieslodzījuma vietu sistēmas reformu, īpašu uzmanību pievēršot sieviešu stāvoklim. Taizemē ir viens no lielākajiem ieslodzīto sieviešu skaitiem pasaulē, norāda BBC. Viņa kļuva par ANO Narkotiku un noziedzības apkarošanas biroja (UNODC) Tiesiskuma vēstnieci Dienvidaustrumāzijā un turpināja aizstāvēt Taizemes krimināltiesību sistēmas reformas nepieciešamību. Valstī nereti tiek piespriesti bargi sodi par salīdzinoši nelieliem narkotiku glabāšanas pārkāpumiem.
Princeses popularitāte un karaļa izrādītā uzticēšanās daudzu skatījumā viņu padarīja par vienu no galvenajiem kandidātiem uz Taizemes troni.
73 gadus vecais karalis Vadžiralongkorns, kurš pazīstams kā Rama X un ar 30 miljardu dolāru vērto mantu ir bagātākais monarhs pasaulē, līdz šim nav nosaucis troņmantnieku. Saskaņā ar Taizemes tradīcijām mantiniekam būtu jābūt vīrietim, taču 1974. gada konstitūcijas grozījumi pieļauj arī sievietes nokļūšanu tronī.
Karalim ir pieci dēli, taču četri no viņiem, kas dzimuši otrajā laulībā, 1996. gadā tika atstumti no karaliskās ģimenes un kopš tā laika dzīvo ASV kopā ar māti. Piektais dēls Dipangkorns, kurš dzimis karaļa trešajā laulībā, tiek uzskatīts par iespējamo troņmantnieku, lai gan izskanējušas šaubas par viņa spēju pildīt monarha pienākumus valstī, kur karaliskajai institūcijai ir ļoti liela ietekme. Daudziem Taizemes monarhijas atbalstītājiem tieši princese šķita vispiemērotākā persona vai nu kā nākamā karaliene vai reģentes statusā, palīdzot princim Dipangkornam.
Pašlaik Taizemes troņa mantošanas jautājums ir miglā tīts, bet jebkādas publiskas diskusijas izslēdz valsts stingrais likums par karaļa goda aizsardzību, kas aizliedz jebkādas darbības, kas ceļ neslavu, aizvaino vai apdraud karali, karalieni, troņmantinieku vai reģentu, un faktiski aizliedz jelkādā veidā kritiski vai pat nepietiekami cienīgi izteikties par monarhu, par to paredzot ilgstošus cietumsodus.