Irānas dronu atlūzas trāpa naftas ķīmijas rūpnīcai AAE, izcēlies ugunsgrēks
Foto: REUTERS/SCANPIX
Apvienoto Arābu Emirātu karogs.
Pasaulē

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Pretgaisa aizsardzības notriekto Irānas dronu atlūzas svētdien izraisījušas ugunsgrēkus naftas ķīmijas rūpnīcā Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) galvaspilsētā Abū Dabī, paziņoja varasiestādes.

AAE un Austrālijas kopuzņēmumam "Borouge" piederošās rūpnīcas darbība ir apturēta un tiek novērtēti postījumi. Cietušo nav.

Rūpnīca ražo polimērus. Tās produkcija tiek eksportēta uz Tuvo Austrumu, Āzijas un Klusā okeāna reģiona, kā arī Āfrikas valstīm.

Tēmas

IrānaApvienotie Arābu EmirātiAustrālijaĀfrikaKlusais okeānsĀzijaDubaijaAbū DabīTuvie austrumi

