Vakar 10:52
Irānas dronu atlūzas trāpa naftas ķīmijas rūpnīcai AAE, izcēlies ugunsgrēks
Pretgaisa aizsardzības notriekto Irānas dronu atlūzas svētdien izraisījušas ugunsgrēkus naftas ķīmijas rūpnīcā Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) galvaspilsētā Abū Dabī, paziņoja varasiestādes.
AAE un Austrālijas kopuzņēmumam "Borouge" piederošās rūpnīcas darbība ir apturēta un tiek novērtēti postījumi. Cietušo nav.
Rūpnīca ražo polimērus. Tās produkcija tiek eksportēta uz Tuvo Austrumu, Āzijas un Klusā okeāna reģiona, kā arī Āfrikas valstīm.