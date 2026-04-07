Tramps draud aizturēt žurnālistus par ziņām saistībā ar ASV iznīcinātāja notriekšanu Irānā
ASV prezidents Donalds Tramps draudējis aizturēt žurnālistus, kas ziņoja par otra apkalpes locekļa pazušanu pēc ASV iznīcinātāja F-15E notriekšanas virs Irānas.
Tramps žurnālistiem pavēstīja, ka viņa administrācija strādā pie tā, lai identificētu "nopludinātāju", kurš medijiem atklāja informāciju par F-15 apkalpes locekli.
Piektdien virs Irānas tika notriekts ASV iznīcinātājs F-15E, un tas izraisīja bažas Vašingtonā, ka Irāna varētu sagūstīt abus apkalpes locekļus un izmantot to sarunās par kara izbeigšanu.
Lidmašīnas pilots tika izglābts neilgi pēc avārijas, un pēc tam uz Irānu tika nosūtīti ASV īpašie spēki, lai novērstu otra apkalpes locekļa sagūstīšanu. Arī viņu izdevās izglābt.
Tramps apgalvoja, ka mediji, atklājot pilota izglābšanas faktu, ļāva Irānai noprast, ka otrs apkalpes loceklis joprojām ir pazudis, kas, pēc viņa teiktā, sarežģīja glābšanas darbus.
"Tāpēc, lai arī kurš tas būtu, mēs domājam, ka spēsim to noskaidrot, jo vērsīsimies pie mediju kompānijas, kas to publiskoja," paziņoja Tramps, piebilstot, ka medijam tiks prasīts atklāt informāciju nacionālās drošības interesēs.
Prezidents neatklāja, par kuru mediju organizāciju viņš runā.