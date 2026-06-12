Avārijas dēļ amputētas kājas - tiesās indieti, kura izraisītās sadursmes dēļ Latvijā smagi cieta autobusa šoferis
Zemgales rajona tiesas priekšā drīzumā stāsies kāds Indijas pilsonis, kura izraisītās avārijas dēļ pasažieru autobusa vadītājs zaudēja abas kājas, bet divas sievietes guva smagas un vidēji smagas traumas. Kā atklājies izmeklēšanā, vīrietis pie smagās automašīnas stūres bija sēdies ar viltotām Apvienoto Arābu Emirātu vadītāja tiesībām.
Jau vētsīts, ka šī gada februārī apsūdzētais bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām tumšā diennakts laikā pa apledojušu ar sniegu klātu ceļa brauktuvi Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, vadīja kravas automašīnu "Volvo FH" sakabē ar puspiekabi.
Gan automašīnai, gan puspiekabei bija Lietuvas reģistrācijas numura zīmes. Vīrietis neņēma vērā brīdinājuma zīmi, ka attālums līdz objektam – ceļa zīmei “neapstājoties tālāk braukt aizliegts” – ir 300 metri, nesamazināja braukšanas ātrumu, neņēma vērā ceļa apzīmējumu Nr. 207 (neapstājoties tālāk braukt aizliegts), neapturēja automašīnu pie ceļa apzīmējuma Nr. 929 “stoplīnijas”, lai pārliecinātos par satiksmes drošību, un turpināja kustību ar ātrumu ap 50 km stundā.
Neievērojot minētos ceļu satiksmes noteikumus, apsūdzētais iebrauca ceļa Jelgava - Tukums krustojumā ar ceļu Rīga - Liepāja, kur nedeva ceļu pa galveno ceļu Rīga - Liepāja virzienā uz Liepāju braucošajam satiksmes autobusam, kuram bija braukšanas priekšroka, kā rezultātā notika abu transportlīdzekļu sadursme.
Sadursmes rezultātā vienai autobusa pasažierei tika nodarīti vidēji smagi miesas bojājumi, bet vēl vienai pasažierei un autobusa vadītājam – smagi miesas bojājumi, tostarp autobusa vadītājam – abu apakšstilbu traumatiska amputācija.
Turklāt apsūdzētais pirmstiesas kriminālprocesā precīzi nenoskaidrotā laikā, vietā un apstākļos, lai varētu vadīt transporta līdzekļus, no pirmstiesas kriminālprocesa laikā nenoskaidrotas personas iegādājās viltotu dokumentu, kas piešķir tiesības vadīt attiecīgas kategorijas transportlīdzekļus – Apvienoto Arābu Emirātu parauga transportlīdzekļa vadītāja apliecību, kuru vēlāk izmantoja savām vajadzībām.
Pēc ceļu satiksmes negadījuma apsūdzētais Valsts policijas amatpersonai dokumentu pārbaudes laikā uzrādīja viltoto transportlīdzekļa vadītāja apliecību kā savu un īstu, tādējādi to tīši izmantojot, proti, uzrādīja kā dokumentu, kas apliecina viņam piešķirtās tiesības vadīt transportlīdzekli.
Attiecībā uz ceļu satiksmes negadījuma apstākļiem apsūdzētais savu vainu atzīst pilnībā, bet neatzīst apsūdzībā norādīto par transportlīdzekļa vadīšanas tiesību neesamību.
Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.