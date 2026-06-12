Drošības incidenta dēļ paralizēta Hamburgas lidostas darbība; evakuēti pasažieri un kavējas reisi
Piektdienas rītā Hamburgas lidostā Vācijā notikusi plaša policijas operācija pēc tam, kad kāda nepiederoša persona iekļuva lidostas drošības zonā. Incidenta dēļ lidostas darbība tika paralizēta un evakuēti visi pasažieri.
Kāds pagaidām neidentificēts cilvēks 2. terminālī nospiedis avārijas durvju atvēršanas pogu, tādējādi iegūstot neautorizētu piekļuvi slēgtajai zonai. Lai gan kārtībsargi pārkāpēju ātri aizturēja un nogādāja lidostas policijas iecirknī, varasiestādes drošības apsvērumu dēļ pieņēma lēmumu veikt pilnīgu visas kontrolētās teritorijas pārbaudi, vēsta vācu izdevums "Bild".
Kā skaidroja policijas pārstāvis, visiem pasažieriem tika dots rīkojums nekavējoties pamest teritoriju aiz drošības kontroles punktiem. Evakuācija skāra arī tos ceļotājus, kuri jau bija iekāpuši lidmašīnās – viņiem nācās gaisa kuģus atstāt un atgriezties terminālī.
Notiekošā dēļ lidostā izcēlies haoss. Pa skaļruņiem pasažieri tiek informēti, ka izlidošana no Hamburgas šobrīd nav iespējama. Terminālī drūzmējas liels cilvēku pūlis, un ceļotāji kļūst arvien nepacietīgāki.
"Es uztraucos par savu savienoto reisu. Es vienkārši gribēju doties atvaļinājumā," sūdzējās kāds neapmierināts pasažieris.
Pagaidām nav precīzi zināms, cik ilgu laiku prasīs drošības zonas pārbaude un kad tā tiks atkal atvērta. Informācija lidojumu tablo liecina, ka atsevišķu reisu kavēšanās jau sasniedz trīs stundas.