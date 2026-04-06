Izraēla veikusi spēcīgu triecienu Irānas lielākajam naftas ķīmijas kompleksam
Izraēlas Aizsardzības ministrs Izraels Kacs pirmdien paziņoja, ka Izraēla ir veikusi spēcīgu triecienu Irānas lielākajam naftas ķīmijas kompleksam.
Militārie spēki "tikko veica spēcīgu triecienu Irānas lielākajam naftas ķīmijas kompleksam, kas atrodas Asalujē - centrālajā objektā, kas nodrošina aptuveni 50% no valsts naftas ķīmijas ražošanas", video paziņojumā sacīja Kacs. Izraēla sestdien veica līdzīgu triecienu Mahšaras petroķīmijas speciālajai zonai dienvidrietumu provincē Huzestānā.
"Šobrīd abas rūpnīcas, kas kopā veido aptuveni 85% no Irānas naftas ķīmijas eksporta, ir izsistas no ierindas un vairs nedarbojas," sacīja Kacs. "Tas ir smags ekonomisks trieciens Irānas režīmam, kas sasniedz desmitiem miljardu dolāru."
Pēdējās dienās Izraēla, īstenojot militāro kampaņu pret Irānu, ir vērsusies pret svarīgākajām rūpniecības nozarēm.
Piektdien Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu paziņoja, ka Izraēlas triecieni ir iznīcinājuši aptuveni 70% Irānas tērauda ražošanas jaudas, tādējādi ievērojami samazinot Teherānas spēju ražot ieročus.
Kacs sacīja, ka viņš un Netanjahu ir devuši rīkojumu militārajiem spēkiem "ar pilnu spēku turpināt triecienus Irānas valsts infrastruktūrai".