Irānas "civilizācijas iznīcināšana" atlikta. Tramps paziņo par pamieru, ja Irāna izpildīs nosacījumus
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka pēc sarunām ar Pakistānas vadību piekritis pamieram ar Irānu, ja Teherāna piekritīs nekavējoties nodrošināt pilnīgu un drošu kuģošanu caur Hormuza šaurumu.
“Es piekrītu uz divām nedēļām apturēt Irānas bombardēšanu un uzbrukumus,” savā sociālajā platformā “Truth Social” paziņoja Tramps. “Tas būs abpusējs PAMIERS!” Tramps norādīja, ka piekritīs divu nedēļu pamieram, “ar nosacījumu, ka Irānas Islāma Republika piekritīs PILNĪGAI, NEKAVĒJOŠAI un DROŠAI Hormuza šauruma ATVĒRŠANAI”.
Viņš palielījās, ka piekritis pagaidu pamieram, jo “mēs jau esam sasnieguši un pat pārsnieguši visus militāros mērķus”.
Par to, vai karadarbība tiešām tiks apturēta, grūti spiest. Kaut gan Izraēla paziņoja, ka uz sarunu laiku apturēs triecienus Irānai, nu tiek ziņots, ka Izraēlā darbojas sirēnas, jo no Irānas turpina lidot raķetes.
Savukārt Irāna paziņojusi par savu triumfu karā pret ASV, jo esot piespiedusi Trampu pieņemt tās 10 punktu plānu. Irānas Augstākā nacionālā drošības padome paziņoja, ka saskaņā ar šo plānu ASV principā ir piekritušas atcelt visas primārās un sekundārās sankcijas pret Irānu, piekritušas akceptēt Irānas kodolprogrammas bagātināšanu un atzīt tās turpmāko kontroli pār Hormuza šaurumu. Paziņojumā apgalvots, ka kuģošana pa Hormuza šaurumu būs iespējama sadarbībā ar Irānas armiju, tādējādi Irānai piešķirot “unikālu ekonomisko un ģeopolitisko pozīciju”.
Pēc Trampa paziņojuma naftas cenas strauji nokritās. “Brent” jēlnaftas cena samazinājās par 5,8% līdz 103,42 ASV dolāriem par barelu, savukārt ASV tirgotās naftas cena kritās gandrīz par 8,5% līdz 103,25 dolāriem. Tomēr cenas joprojām ir ievērojami augstākas nekā pirms konflikta sākuma 28. februārī.
Nelāga prakse gan liecina, ka mirkli pirms Trampa vēsturiskiem paziņojumiem daži insaideri pamanās brangi nopelnīt likmju likšanas platformās vai biržās. Tā bija ar paziņojumiem par Venecuēlas prezidenta Nikolasa Maduro sagūstīšanu 3. janvārī, kara sākšanu pret Irānu un tās augstākā vadoņa Ali Hameneji likvidēšanu 28. februārī, kā arī par pēkšņo militāro triecienu apturēšanu 23. martā.
Piemēram, kad Tramps 23. martā paziņoja, ka ASV aptur triecienus Irānas enerģētikas infrastruktūrai, daudzus tas pārsteidza nesagatavotus. Taču ne tos izveicīgus cilvēkus, kuri bija apveltīti ar Eižena Finka vai tantes Vangas cienīgām “pareģu” spējām un paspēja noslēgt miljoniem dolāru vērtus naftas darījumus dažas minūtes pirms Trampa paziņojuma. 23. martā laikposmā no plkst. 6.49 līdz 6.50 pēc Ņujorkas laika treideri noslēdza apmēram 6200 nākotnes līgumu par “Brent” markas jēlnaftu un “West Texas Intermediate” markas jēlnaftu. Kopumā 15 minūšu laikā noslēgti darījumi apmēram 580 miljonu dolāru vērtībā. Plkst. 7.04 Tramps savā sociālajā vietnē “Truth Social” publicēja minēto paziņojumu, tādējādi izveicīgie treideri bija brangi nopelnījuši.
Jauns.lv jau vēstīja, ka uzreiz pēc Jaungada pasauli pārsteidza kāds anonīms spēlmanis, kurš nopelnīja gandrīz pusmiljonu dolāru ar likmi par Venecuēlas prezidenta Nikolasa Maduro gāšanu, kas tika veikta īsu brīdi pirms oficiāla paziņojuma par Maduro sagūstīšanu. Līdzīgs scenārijs atkārtojies pēc Irānas augstākā vadoņa Ali Hameneji likvidēšanas 28. februārī, kad vairāki anonīmi spēlmaņi to aizdomīgi precīzi prognozēja, veicot likmes dažas stundas pirms notikuma. Tas radīja aizdomas, ka ar ASV prezidenta Donalda Trampa administrāciju saistītas personas piepelnās ar iekšējas informācijas izmantošanu.
Kad 28. februārī daudzus pasaulē pārsteidza ziņas par ASV un Izraēlas sāktajiem triecieniem Irānai, izveicīgi cilvēki jau bija ķērušies pie naudas pelnīšanas prognožu tirgos, piemēram, “Kalshi” un “Polymarket”. “Polymarket”, kas tikai pagājušajā gadā ieguva regulatora atļauju darboties ASV, ir viena no daudzajām totalizatoru platformām, kas ASV gūst aizvien lielāku popularitāti. Iepriekšējā ASV prezidenta Džo Baidena administrācijas laikā azartspēļu nozare bija pakļauta stingrākai uzraudzībai, bet Trampa prezidentūras laikā guvusi lielāku labvēlību. Neliela nianse, prezidenta vecākais dēls Donalds Tramps juniors strādā par padomdevēju gan “Polymarket”, gan “Kalshi”, bet iespējkapitāla uzņēmums "1789 Capital", kurā viņš ir partneris, pērn kļuva par "Polymarket" stratēģisko investoru.