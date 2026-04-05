2026. gada 9. martā arī tika uzbrukts "Bapco" naftas pārstrādes rūpnīcai.
Pasaulē
Vakar 13:44
Pēc Irānas dronu uzbrukumiem izcēlušies ugunsgrēki Bahreinas naftas un gāzes nozares uzņēmumos
Pēc Irānas dronu uzbrukumiem svētdien izcēlušies ugunsgrēki divos naftas un gāzes nozares uzņēmumos Bahreinā, ziņo Bahreinas aģentūra BNA.
Vairāki ugunsgrēki izraisījušies naftas ķīmijas rūpniecības kompānijas "Gulf Petrochemical Industries Company" (GPIC) ražotnēs. GPIC ir Bahreinas, Saūda Arābijas un Kuveitas kopuzņēmums.
Ugunsgrēki nodzēsti, un par cietušajiem nav ziņots.
Pēc Irānas drona uzbrukuma izcēlies ugunsgrēks valsts uzņēmuma "Bapco Energies" rezervuārā. Arī šis ugunsgrēks nodzēsts, cietušo nav.