"Jūs, trakie nelieši, dzīvosiet ellē!" Tramps nāk klajā ar jaunu paziņojumu Irānai
ASV prezidents Donalds Tramps svētdien atkal draudēja uzbrukt Irānas infrastruktūrai, ja Teherāna neievēros Vašingtonas ultimātu un turpinās Hormuza šauruma blokādi.
"Otrdien Irānā būs spēkstaciju diena un tiltu diena - viss vienā. Nekas tāds vēl nebūs pieredzēts!!! Atveriet to nolādēto šaurumu, jūs, trakie nelieši, vai arī jūs dzīvosiet ellē," savā platformā "Truth Social" ierakstīja Tramps.
Jau ziņots, ka līdzīgu ierakstu, draudot Irānai ar elli, "Truth Social" Tramps publicēja arī sestdien.
21. martā Tramps draudēja iznīcināt Irānas spēkstacijas, sākot ar valsts lielāko, "ja Irāna 48 stundu laikā pilnībā neatvērs Hormuza šaurumu".
Tomēr divas dienas vēlāk viņš paziņoja, ka ar Irānu notiek "ļoti labas un produktīvas sarunas" un ka viņš uz piecām dienām ir atlicis jebkādu triecienu spēkstacijām.
Vēlāk viņš atkal pagarināja termiņu līdz pirmdienas, 6. aprīļa, plkst. 20 (otrdienas, 7. aprīļa, plkst. 3 pēc Latvijas laika).
Eksperti ir norādījuši, ka uzbrukumi civilajai enerģētikas infrastruktūrai varētu būt kara noziegums.