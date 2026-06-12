Sumināti “Baltijas balvas” laureāti un mūža ieguldījuma balvas saņēmēji
Mākslas muzejā "Rīgas birža" šodien norisinājās "Baltijas balvas/Baltic Awards" apbalvošanas ceremonija, informēja Ineses Galantes fondā.
Bijušā Igaunijas prezidenta Tomasa Hendrika Ilvesa dēls izcili runā divās valodās - arī latviešu
Bijušais Igaunijas prezidents Tomass Hendriks Ilvess maijā viesojās "Baltijas balvas" apbalvošanas ceremonijā Rīgā. Pasākumā viņš ieradās kopā ar dēlu Hansu Hendriku, kas dzimis laulībā ar latvieti Ievu Ilvesu.
Deviņus gadus vecā Hansa Hendrika vecāki jau vairākus gadus ir šķīrušies, un zēns ikdienā dzīvo Rīgā kopā ar māti, savukārt viņa tēva dzīvesvieta ir Igaunijā. Tas nozīmē, ka abi ikdienā nesatiekas bieži, tāpēc šī bija īpaša iespēja tēvam satikt dēlu un kopā apmeklēt svinīgo pasākumu. Jaunais džentlmenis bija ģērbies saskaņotā stilā ar savu slaveno tēti – abiem bija tipiskie Ilvesu tauriņi.
Žurnālam "Kas Jauns" pats Hanss Hendriks pastāstīja, ka dzīvot Rīgā viņam ļoti patīk, šī pilsēta esot skaista un viņam ļoti svarīga. Lai arī Ilvess juniors bija ļoti kautrīgs un nedaudz sabijies, viņš izrādīja interesi atbildēt uz jautājumiem un bija draudzīgs ar visiem. Sarunas laikā tika noskaidrots, ka Hanss Hendriks runā ne vien latviešu, bet arī izcilā angļu valodā. Kad pasākumā ieradās bijusī Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, tēvs viņu uzreiz aizveda sasveicināties ar prezidenti. Vaira viņam pasniedza roku, un puisītis pieklājīgi paspieda to un pārmija dažus vārdus.
Tomass Hendriks Ilvess un Ieva Ilvesa iepazinās laikā, kad Ilvess vēl bija Igaunijas prezidents, bet Ieva strādāja digitālās drošības un komunikācijas jomā. 2016. gada sākumā pāris apprecējās un Ieva kļuva par Igaunijas pirmo lēdiju. Tā paša gada beigās pasaulē nāca abu dēls Hanss Hendriks. Pēc kāzām ģimene kādu laiku dzīvoja Igaunijā, vēlāk, pēc Ilvesa prezidentūras beigām, pārcēlās uz ASV, kur eksprezidents darbojās Standfordas Universitātē pētnieciskajā vidē. Vēlāk Ieva arvien vairāk koncentrējās uz starptautisku darbu kiberdrošības jomā, un ģimene pārcēlās atpakaļ uz Eiropu. 2023. gadā tika paziņots par abu šķiršanos.
Bijušais Igaunijas prezidents patlaban ir attiecībās ar ASV dzimušo ģimenes ārsti Alīsiju Skarimbasu, vēstī Igaunijas mediji. Savukārt Ieva Ilvesa vēl trīs gadus pēc šķiršanās saglabājusi bijušā vīra uzvārdu un sabiedrībā pārsvarā iziet viena. Lai gan Ieva ikdienā aktīvi publicē ierakstus sociālajos medijos, ar privāto dzīvi dalās maz.