Palīdziet atrast! Saistībā ar Preiļu novadā pastrādātajiem noziegumiem policija meklē šo vīrieti
Meklētais vīrietis (foto: Valsts policija)
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Palīdziet atrast! Saistībā ar Preiļu novadā pastrādātajiem noziegumiem policija meklē šo vīrieti

Novadu ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas saistībā ar vairākiem Preiļu novadā izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem meklē attēlā redzamo vīrieti.

Palīdziet atrast! Saistībā ar Preiļu novadā pastrā...

Ja Jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas varētu palīdzēt noskaidrot personas identitāti vai atrašanās vietu, aicinām informēt Valsts policiju, zvanot pa tālruņa numuriem 65302832 vai 112, vai rakstot uz e-pasta adresi ziemellatgale@latgale.vp.gov.lv. Tāpat aicinām atsaukties arī pašu attēlā redzamo personu.

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