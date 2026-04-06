Irāna pastiprina triecienus un piedraud ar "iznīcinošu atriebību"
Irāna pirmdien veica jaunus triecienus Tuvajos Austrumos un piedraudēja ar iznīcinošu atriebību pēc ASV prezidenta Donalda Trampa brīdinājuma, ka Teherānai jāatver Hormuza šaurums.
Izraēla, Kuveita un Apvienotie Arābu Emirāti (AAE) ziņo par raķešu un bezpilota lidaparātu triecieniem agrā pirmdienas rītā.
Irānas centrālā militārā pavēlniecība brīdinājusi par daudz postošāku atriebību, ja tās pretinieki trāpīs civiliem mērķiem.
Šis brīdinājums izskanēja dažas stundas pēc tam, kad Tramps draudēja iznīcināt Irānas civilo infrastruktūru, pieprasot, lai Teherāna pakļaujas viņa prasībām noslēgt vienošanos par Hormuza atkalatvēršanu kuģošanai.
Persijas līča valstis ziņo par jaunu triecienu vilni no svētdienas līdz pirmdienai, un Kuveita paziņoja, ka tā strādā, lai pārtvertu raķetes un bezpilota lidaparātus.
Arī Apvienotie Arābu Emirāti pirmdien paziņoja, ka to pretgaisa aizsardzība reaģē uz raķešu un dronu uzbrukumu.
Arī Izraēlas armija pirmdien paziņoja, ka tā ir identificējusi jaunu raķešu vilni, kas no Irānas raidītas uz valsti.
Irānā vietējie mediji ziņo par vairākiem uzbrukumiem dzīvojamajiem rajoniem Teherānā pirmdien, savukārt valsts raidorganizācija paziņoja, ka pēc uzbrukuma universitātei daļā galvaspilsētas pārtraukta gāzes padeve.
Izraēlas armija agrā pirmdienas rītā paziņoja, ka tā ir pabeigusi triecienu vilni pret "režīma mērķiem" Teherānā.