Epstīna lietā policija veic kratīšanu bijušā Nobela komitejas vadītāja, Norvēģijas ekspremjera Jaglanna īpašumos
Norvēģijas policija veikusi kratīšanu bijušā premjerministra Turbjērna Jaglanna īpašumos saistībā ar izmeklēšanu par viņa darījumiem ar amerikāņu finansistu un notiesāto dzimumnoziedznieku Džefriju Epstīnu, ceturtdien pavēstīja likumsargi.
Kratīšana veikta Jaglanna rezidencē Oslo, pavēstīja policijas ekonomisko noziegumu nodaļas ("Okokrim") vadītājs Pols Lonsets. ""Okokrim" veica kratīšanu arī divos citos īpašumos Riserā un Raulandā," Norvēģijas dienvidos, sacīja Lonsets.
Kratīšana bija iespējama, jo trešdien Eiropas Padome atcēla Jaglanna imunitāti, paskaidroja Lonsets.
Jaglanns no 1996. līdz 1997. gadam bija Norvēģijas premjerministrs, bet no 2009. līdz 2019. gadam bija Eiropas Padomes ģenerālsekretārs. Viņš arī no 2009. gada janvāra līdz 2015. gada martam vadīja komiteju, kas izraugās Nobela Miera prēmijas laureātu.
Policija "ir sākusi izmeklēšanu pret (..) Turbjērnu Jaglannu aizdomās par korupciju vainu pastiprinošos apstākļos", pagājušajā nedēļā paziņoja "Okokrim".
"Ir pamatoti iemesli izmeklēšanai, ņemot vērā, ka viņš ieņēma Nobela komitejas priekšsēdētāja un Eiropas Padomes ģenerālsekretāra amatus periodā, uz kuru attiecas publiskotie dokumenti," sacīja Lonsets.
""Okokrim" cita starpā izmeklēs, vai saistībā ar viņa amatu tika saņemtas dāvanas, ceļojumi un aizdevumi," piebilda policija.
Norvēģijas laikraksts VG, atsaucoties uz nule ASV publiskoto Epstīna failu daļu, pagājušajā nedēļā ziņoja, ka Jaglannam bijuši plaši kontakti ar Epstīnu.
Reiz viņš esot lūdzis Epstīnam finansiālu palīdzību, lai iegādātos dzīvokli. Jaglanns laikrakstam pastāstīja, ka visi aizdevumi viņa īpašumu iegādei ir saņemti no Norvēģijas bankas DNB.
Citā sarakstē Epstīns esot lūdzis Jaglannu palīdzēt viņam organizēt tikšanos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, ziņoja VG.
Saskaņā ar publiskotajiem dokumentiem Jaglanns 2018. gadā bija arī uzturējies pie Epstīna Ņujorkā, kā arī 2015. un 2018. gadā uzturējies Epstīna dzīvoklī Parīzē.
Bijušais Norvēģijas premjerministrs un viņa ģimene 2014. gadā bija plānojuši ceļojumu uz amerikāņu finansista salu Karību jūrā, taču ceļojums galu galā tika atcelts.