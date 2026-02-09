No amata atkāpusies Norvēģijas vēstniece, kurai Epstīns testamentā novēlējis 10 miljonus dolāru
No amata atkāpusies Norvēģijas vēstniece Jordānijā un Irākā - Mona Jūla, kurai bēdīgi slavenais pedofils Džefrijs Epstīns testamentā novēlējis 10 miljonus dolāru jeb 8,43 miljonus eiro.
Aizvadītās nedēļas sākumā, kad Epstīna failos atkājās Jūlas saites ar bēdīgi slaveno dzimumnoziedznieku, Norvēģijas policija par notikušo uzsāka izmeklēšanu, kuras ietvaros Norvēģijas Ārlietu ministrija atstādināja vēstnieci no amata pienākumu pildīšanas. Bet vēlāk viņa paziņoja par atkāpšanos no amata.
"Jūlas saziņa ar notiesāto seksuālu noziedznieku Epstīnu liecina par nopietnu spriestspējas trūkumu. Šī notikuma dēļ viņai būs grūti atjaunot sev uzticību, kas nepieciešama šāda amata veikšanai," pēc vēstnieces atstādināšanas pauda Norvēģijas ārlietu ministrs Espens Bārts Eide.
Jūlas advokāts Tomass Šjelbrets paziņoja, ka vēstniece no amata atkāpusies brīvprātīgi, jo pašreizējā situācija padarījusi viņas amata pienākumu veikšanu neiespējamu. “Mona Jūla turpinās pilnībā sadarboties ar Ārlietu ministriju, lai nodrošinātu, ka visi ar lietu saistītie fakti nāktu gaismā,” viņš sacīja.
Izmeklēšanas ietvaros tiks atkārtoti izpētīts arī Starptautiskā miera institūta (IPI) līdzekļu izlietojums. Ņujorkā bāzēto institūtu līdz 2020. gadam vadīja Jūlas vīrs Terje Rēds-Larsens. Norvēģijas Ārlietu ministrija paziņojusi, ka pārskatīs iepriekš šai domnīcai piešķirtos valsts līdzekļus. Tikmēr Rēds-Larsens, kurš jau iepriekš vairākkārt atvainojies par savu saikni ar Džefriju Epstīnu, norādījis, ka neiebilst pret atkārtotu IPI līdzekļu izlietojuma pārbaudi.
Janvāra beigās plašsaziņas līdzekļos tika ziņots, ka Epstīns neilgi pirms aresta 2019. gadā, savā testamentā veica izmaiņas, novēlot 5 miljonus dolāru katram no Monas Jūlas un Terjes Rēda-Larsena bērniem. Tāpat Epstīna faili apstiprina, ka 2019. augustā dzimumnoziedznieks ar pāri Parīzē tikās.
Jūla un viņas vīrs savulaik bija galveno diplomātu vidū, kas 1993.–1995. gadā veicināja Oslo miera vienošanos starp Izraēlu un palestīniešiem. Jāpiemin, ka Epstīna failos minēti arī citi augsta līmeņa Norvēģijas pārstāvji, tai skaitā valsts kroņprincese Mete-Marita, kura publiski atvainojusies par saziņu ar Epstīnu, uzsverot, ka parādīšanās šajos failos pati par sevi nenozīmē prettiesisku rīcību.