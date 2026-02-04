Bijušajam Nobela miera prēmijas komitejas vadītājam, Norvēģijas ekspremjeram Jaglannam jāskaidrojas par sakariem ar Epstīnu
Norvēģijas Nobela institūts trešdien paziņoja, ka gaida paskaidrojumus no bijušā Miera prēmijas piešķiršanas komitejas priekšsēdētāja, Norvēģijas ekspremjera Turbjērna Jaglanna par viņa sakariem ar amerikāņu finansistu un notiesāto dzimumnoziedznieku Džefriju Epstīnu.
Norvēģijas laikraksts VG, atsaucoties uz piektdien publiskotajiem dokumentiem, šonedēļ ziņoja, ka Jaglannam bijuši plaši kontakti ar Epstīnu. Reiz viņš esot lūdzis Epstīnam finansiālu palīdzību, lai iegādātos dzīvokli. Jaglanns laikrakstam pastāstīja, ka visi aizdevumi viņa īpašumu iegādei ir saņemti no Norvēģijas bankas DNB.
Nobela institūts gaida, ko par šo lietu teiks Jaglanns, žurnālistiem sacīja institūta direktors Kristians Bergs Harpvikens. "Ja izrādīsies, ka Turbjērns Jaglanns, būdams Nobela komitejas loceklis, ir saņēmis ievērojamus finansiālus labumus no Džefrija Epstīna, tas būtu pretrunā ar mūsu ētikas kodeksu," pauda institūta vadītājs. "Mēs arī būsim ieinteresēti izlasīt un nopietni izvērtēt paša Turbjērna Jaglanna dokumentos sniegto izklāstu," sacīja Harpvikens.
Jaglanns no 2009. gada janvāra līdz 2015. gada martam vadīja komiteju, kas izraugās Nobela Miera prēmijas laureātu. No 1996. līdz 1997. gadam viņš bija Norvēģijas premjerministrs, bet no 2009. līdz 2019. gadam bija Eiropas Padomes ģenerālsekretārs.
Citā sarakstē Epstīns esot lūdzis Jaglannu palīdzēt viņam organizēt tikšanos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, ziņoja VG. Saskaņā ar publiskotajiem dokumentiem Jaglanns 2018. gadā bija arī uzturējies pie Epstīna Ņujorkā, kā arī 2015. un 2018. gadā uzturējies Epstīna dzīvoklī Parīzē.
Bijušais Norvēģijas premjerministrs un viņa ģimene 2014. gadā bija plānojuši ceļojumu uz amerikāņu finansista salu Karību jūrā, taču ceļojums galu galā tika atcelts. Svētdienas vakarā Jaglanns laikrakstam "Aftenposten" atzina, ka uzturēt sakarus ar Epstīnu bijis slikts lēmums.
Pirmdien Norvēģija atstādināja no amata augsta ranga diplomāti Monu Jūlu uz laiku, kamēr notiek izmeklēšana par viņas iespējamajām saitēm ar Epstīnu. Viņa spēlēja nozīmīgu lomu slepenajās Izraēlas un palestīniešu sarunās, kā rezultātā deviņdesmito gadu sākumā tika noslēgtas Oslo vienošanās.
Nesen publiskotie dokumenti atklāja arī informāciju par Norvēģijas kroņprinceses Metes-Maritas draudzību ar Epstīnu.