Ronēns būtu pazudis pavisam, ja vien policists nebūtu palīdzējis tam atgriezties jūrā
Ventspils novada pašvaldības policijas darbinieki 12. marta pēcpusdienā saņēma telefonisku informāciju no Dabas aizsardzības pārvaldes par to, ka Vārves pagasta Cirpstenē pa veco tanku ceļu pārvietojas jauns ronēns. Dzīvnieks bija nomaldījies un nespēja atgriezties pludmalē.
Kad policijas pārstāvji ieradās Cirpstenē, ronēns tika atrasts guļam ceļa malā zem piejūras priedēm. Viņš bija vesels – bez acīm redzamiem miesas bojājumiem. Dzīvnieks nebija novārdzis, tāpēc kārtības sargi pieņēma lēmumu nogādāt ronēnu pludmalē.
Pēc saudzīgas pārvietošanas uz pludmales zonu mazais ronēns patstāvīgi turpināja ceļu uz jūru, kur pēc neilga brīža pazuda jūras viļņos.
Šogad tas bija pirmais ronēns, kam Ventspils novada pašvaldības policijas darbinieki sniedza palīdzību, kā arī pirmais šāda veida gadījums ar roņu mazuli kopš iestādes pastāvēšanas. Par Cirpstenē paveikto tika informēta Dabas aizsardzības pārvaldes speciāliste.
Dabas aizsardzības pārvalde atgādina – ne visi ronēni ir jāglābj. Pludmalē tie bieži vien vienkārši atpūšas. Tikai nepieciešamības gadījumā pārvaldes speciālisti dosies pie roņa mazuļa un, izvērtējot situāciju, lems par turpmāko rīcību – roņa pārvietošanu vai nogādāšanu uz Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu atlabšanai.
Iedzīvotājiem pludmalē atrastus ronēnus pašiem glābt nav atļauts, jo tā var tikt apdraudēta gan ronēna, gan cilvēka veselība.