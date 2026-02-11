ASV tirdzniecības ministrs: Jā, es pusdienoju Epstīna salā, bet neko nepiemērotu neredzēju
ASV tirdzniecības ministrs Hovards Latniks otrdien atzina, ka 2012. gadā pusdienojis mirušā notiesātā dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna privātajā salā, bet noliedza, ka starp viņiem būtu bijušas tuvākas attiecības.
Augošs skaits ASV kongresmeņu ir aicinājuši Latniku atkāpties no amata prezidenta Donalda Trampa valdībā, jo Tieslietu ministrijas publiskoti dokumenti ir pretrunā Latnika agrākiem izteikumiem, ka viņš sarāvis attiecības ar Epstīnu pirms vairāk nekā 20 gadiem.
Tramps "pilnīgi atbalsta" Latniku par spīti atklātajai informācijai, ka Latniks uzturējis attiecības ar Epstīnu, otrdien reportieriem sacīja Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita. Viņa piebilda, ka Latniks "vēl arvien ir ļoti svarīgs loceklis" Trampa komandā.
Publiskotie dokumenti liecina par Latnika plāniem 2012. gadā tikties ar Epstīnu pusdienās Litlsentdžeimsas salā. Šī privātā sala ASV Virdžīnu salu teritorijā piederēja Epstīnam no 1998. gada līdz viņa nāvei 2019. gadā, un tagad tiek dēvēta par Epstīna salu.
"Mēs ieturējām pusdienas šajā salā, un tā ir patiesība, uz vienu stundu," Latniks sacīja Senāta komitejas sēdē.
Viņš uzsvēra, ka bija ieradies salā kopā ar savu sievu, bērniem un auklītēm. "Mēs pavadījām ģimenes brīvdienas," sacīja Latniks.
Atbildot uz jautājumu, vai viņš redzējis kaut ko nepiemērotu, Latniks uzstāja, ka salas apmeklējuma laikā redzējis tikai savu ģimeni, vēl kādu pāri un Epstīna personālu.