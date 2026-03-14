Tramps izglābis Putinu no ļaunākā
ASV lēmums mīkstināt sankcijas pret Krievijas naftas eksportu ļaus Krievijai turpināt kara finansēšanu Ukrainā un palīdzēs izvairīties no dziļas ekonomiskās krīzes, secinājuši ASV Kara izpētes institūta (ISW) analītiķi.
Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās piespieda Krievijas valdību spert politiski nepopulārus un ekonomiski neizdevīgus soļus, piemēram, celt pievienotās vērtības nodokli un samazināt bāzes procentu likmi.
Vienlaikus Maskava saskārās ar grūtībām piesaistīt jaunus karavīrus tieši budžeta ierobežojumu dēļ, nespējot ilgtermiņā izmaksāt dāsnas vienreizējās prēmijas par iestāšanos dienestā.
Tomēr analītiķi norāda, ka ASV lēmums uz laiku atvieglot sankcijas, kas sakrīt ar globālo naftas cenu šoku, īstermiņā un vidējā termiņā šīs problēmas daļēji neitralizēs.
"Krievija pielika milzu pūles, lai nodrošinātu karaspēku, tehniku un iekšējo atbalstu kara turpināšanai, tagad pieaugošie ienākumi no naftas var palīdzēt Krievijai šo militāro kapacitāti atjaunot," skaidro eksperti.
Situācija gan var atkal mainīties Krievijai par sliktu, ja naftas cenas normalizēsies, un Krievijas energoresursu ieņēmumi vidējā termiņā saruks līdz šā gada februāra rādītājiem.
Kā ziņots iepriekš, ASV un Irānas konflikta eskalācija ir izraisījusi strauju jēlnaftas cenu kāpumu pasaules tirgos, kas tagad nes ievērojamus papildu ienākumus Kremlim, palīdzot finansēt militāro agresiju pret Ukrainu.
Reaģējot uz enerģētikas krīzi un cenšoties stabilizēt tirgu, Vašingtona nesen atļāva pārdot to Krievijas naftu un naftas produktus, kas bija iekrauti kuģos līdz 12. martam. Šīs atļaujas būs spēkā līdz 2026. gada 11. aprīlim.