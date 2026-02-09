Arī Dalailama ir pieminēts Epstīna lietas materiālos: garīgais līderis komentē, vai ticies ar bēdīgi slaveno pedofilu
Nesen publiskoti miljoniem jaunu dokumentu saistībā ar pedofila Džefrija Epstīna lietu, izgaismojot, ar ko viņš kontaktējās. Šajos dokumentos vairāk nekā 150 reizes tiek pieminēts arī Tibetas budisma garīgais līderis Dalailama, ziņo "The Independent".
Neskatoties uz to, ka jaunākajos dokumentos, ko ASV Tieslietu ministrija publiskoja janvāra beigās, uz Dalailamu atsaucas vairāk nekā 150 reižu, pats garīgais līderis stingri noliedz, ka būtu ticies ar bēdīgi slaveno bagātnieku.
Tā dēvētajos "Epstīna failos” rakstīts, ka 2015. gada sarakstē Epstīns pastāstīja saviem kolēģiem par saviem plāniem tikties ar Tenzinu Gjaco, 14. Tibetas dalailamu. Vienā e-pastā Epstīnam tika jautāts, vai vakariņas ar budistu līderi ir "noorganizētas", uz ko Epstīns atbildēja vienkārši: "Runāsim rīt []".
Dalailama, kuram tagad ir 90 gadi, netiek apsūdzēts nekādās nelikumīgās darbībās. Jaunā paziņojumā viņa birojs noliedz, ka viņš kādreiz būtu ticies ar Epstīnu:
"Daži nesenie mediju ziņojumi un sociālo tīklu ieraksti par "Epstīna failiem" mēģina saistīt Viņa Svētību Dalailamu ar Džefriju Epstīnu. Mēs varam viennozīmīgi apstiprināt, ka Viņa Svētība nekad nav ticies ar Džefriju Epstīnu un nav atļāvis nevienam pārstāvēt viņa vārdā jebkādas tikšanās vai mijiedarbības ar viņu."
Press Statement— Dalai Lama (@DalaiLama) February 8, 2026
Some recent media reports and social media posts concerning the “Epstein files” are attempting to link His Holiness the Dalai Lama with Jeffrey Epstein.
We can unequivocally confirm that His Holiness has never met Jeffrey Epstein or authorised any meeting or… pic.twitter.com/QtV6B3Wr0u
Pēdējā e-pasta sarakste liecina, ka Epstīns 2015. gada maijā centās organizēt vakariņas ar Dalailamu, Noamu Čomski un Vudiju Alenu. 2015. gada 10. maijā Epstīns rakstīja: "Jautras vakariņas būtu ar Dalailamu [], Vudiju Alenu, Čomski?" un piebilda: "Darīsim to."
Reaģējot, Džoijs Ito, Japāņu uzņēmējs un riska kapitāla investors, norādīja, ka Epstīns vēl nav ticies ar trimdā esošo līderi, rakstot: "Jā. Pirmais solis būtu satikt Tenzinu,” un ierosinot, ka kāds nenosaukts students varētu "nodrošināt mums Dalailamu". Nākamajā dienā Epstīns nosūtīja e-pastu kontaktam ar vārdu Sūn Jī Previnu (Soon Yi Previn), rakstot: "Es strādāju pie vakariņām ar Dalailamu."
Četras dienas vēlāk viņš saņēma e-pastu no fiziķa Lorensa Krausa, kurā jautāja: "Vai vakariņas ar Vudiju un Dalailamu [] 19. maijā ir saskaņotas?"
Skandāls templī
2023. gadā 14. Dalailamu apsūdzēja par to, ka viņš savā templī lūdza bērnu, lai viņš sūkātu viņa mēli. Plaši izplatītajā video var dzirdēt, ka Dalailama lūdz zēnu noskūpstīt viņu uz vaiga, pēc tam uz lūpām, kad zēns jautā, vai var viņu apskaut, Dalailama piespieda savu pieri pie bērna pieres, izstiepa mēli un teica: “Un sūc manu mēli.” Dalailama par savu rīcību tika asi kritizēts. Penpa Cerings, Tibetas trimdas valdības vadītājs, toreiz aizstāvēja Dalailamu, sakot, ka viņa rīcība bijusi “nevainīga” un viņš tikai izrādījis, ka “ir mīlošs”.