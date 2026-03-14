Šodien 23:11
Policija lūdz sabiedrības palīdzību Pāvilostā pazudušā Sergeja Čepurnoja meklēšanā
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1956. gadā dzimušo Sergeju Čepurnoju.
Vīrietis 13. martā ap pulksten 13.50 izgāja no adreses Pāvilostā, Cīruļu ielā un šobrīd nav zināma viņa atrašanās vieta.
Personas apraksts: augums 160 cm, kalsnas miesas būves, brūnas acis, nav matu. Bija ģērbies melnās auduma biksēs, brūnganā džemperī ar rakstu, zilā virsjakā līdz gurniem, kājās tumši zamša puszābaki, līdzi melna "Puma" soma.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.