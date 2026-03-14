Šodien 16:35
Irāna draud uzbrukt Ukrainai
Irāna apgalvo, ka Kijiva ir sniegusi palīdzību Izraēlai.
Irāna apgalvo, ka Ukraina piegādājusi Izraēlai bezpilota lidaparātus. Šāda rīcība ir padarījusi visu Ukrainas teritoriju par "likumīgu mērķi", teica Irānas parlamenta Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ibrahims Azizi.
By providing drone support to the Israeli regime, failed Ukraine has effectively become involved in the War and, under Article 51 of the United Nations Charter, has turned its entire territory into a legitimate target for Iran. pic.twitter.com/T35XtSqIBv— ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) March 14, 2026