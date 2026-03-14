Irānas kara dēļ pasaulei draud globāla pārtikas krīze
Irānā notiekošās karadarbības dēļ pasaulei draud globāla pārtikas krīze.
Par to raksta laikraksts "Financial Times". Traucējumi karbamīda – nozīmīga slāpekļa mēslošanas līdzekļa – piegādēs ir būtiski ietekmējuši globālās piegāžu ķēdes.
Laikraksts norāda, ka Persijas līcī šobrīd ir iestrēguši un uzkrājušies vairāk nekā 1,1 miljons tonnu karbamīda kravu.
Tuvajiem Austrumiem ir izšķiroša loma pasaules mēslošanas līdzekļu un energoresursu piegādēs. Aptuveni trešdaļa no pasaules karbamīda eksporta tiek transportēta caur Hormuza šaurumu, kuru Irāna ir bloķējusi.
Situāciju pasliktina arī tas, ka globālā dabasgāzes deficīta dēļ vairākas mēslošanas līdzekļu ražotnes Āzijā ir bijušas spiestas apturēt savu darbību.
Kopš militārā konflikta sākuma karbamīda cena pasaules tirgos ir pieaugusi par vairāk nekā 40%.
Laikraksts "Financial Times" (FT) ziņo, ka globālās piegāžu ķēdes ir būtiski iedragājuši traucējumi karbamīda – pasaulē nozīmīga slāpekļa mēslojuma – piegādēs. Pēc izdevuma aplēsēm Persijas līcī šobrīd iestrēdzis un uzkrājies vairāk nekā 1,1 miljons tonnu karbamīda kravu.
Tuvajiem Austrumiem ir izšķiroša loma pasaules mēslojuma un energoresursu tirgū. Aptuveni trešdaļa pasaules karbamīda eksporta tiek transportēta pa Hormuza šaurumu, ko šobrīd bloķē Irāna.
Situāciju vēl vairāk saasina globālais dabasgāzes deficīts, kura dēļ vairākas mēslošanas līdzekļu ražotnes Āzijā ir spiestas apturēt darbību. Kā atzīmē FT, kopš militārā konflikta sākuma karbamīda cena pasaules tirgos ir kāpusi par vairāk nekā 40 %.
Eksperti brīdina, ka šī mēslojuma deficīts un straujais cenu lēciens rada tiešus draudus globālajai pārtikas drošībai. Karbamīds ir kritiski nepieciešams augstu labības ražu nodrošināšanai, tā trūkuma dēļ lauksaimnieki ir spiesti samazināt mēslošanas apjomus. Tas nenovēršami novedīs pie būtiska ražas krituma un tālāka pārtikas cenu kāpuma.
Mēslojuma krīze Tuvajos Austrumos draud padziļināt globālo pārtikas dārdzību
Kā vēsta izdevums "Financial Times", globālās piegāžu ķēdes ir smagi cietušas no traucējumiem karbamīda – pasaulē vitāli svarīga slāpekļa mēslojuma – apgādē. Šobrīd Persijas līcī ir iestrēgušas karbamīda kravas vairāk nekā 1,1 miljona tonnu apjomā.
Tuvajiem Austrumiem ir stratēģiska nozīme mēslojuma un energoresursu tirgū. Aptuveni trešdaļa no visa karbamīda eksporta tiek vesta pa Hormuza šaurumu, taču šo tranzīta ceļu šobrīd ir bloķējusi Irāna. Situāciju vēl vairāk pasliktina globālais dabasgāzes trūkums, kura dēļ vairākas mēslojuma ražotnes Āzijā ir bijušas spiestas apturēt darbu. Rezultātā kopš militārā konflikta sākuma karbamīda cena pasaules biržās ir kāpusi par vairāk nekā 40 %.
Šis mēslojuma deficīts un straujais cenu lēciens rada tiešus draudus globālajai pārtikas drošībai. Karbamīds ir neaizstājams bagātīgas labības ražas iegūšanai. Tā deficīts spiež lauksaimniekus mēslojumu taupīt. Tas nenovēršami novedīs pie būtiska ražas krituma un tālāka pārtikas cenu kāpuma.